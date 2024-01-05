Хотя управлять коалицией двух партий всегда легче, чем правящим союзом трех партий, по словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), у них нет планов изменять коалицию в условиях изменившейся политической ситуации.
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ВИДЕО ⟩ Кая Каллас: раскол в Центристской партии произошел из-за отказа от одного пожертвования. Я хотела бы знать, почему так произошло
За несколько часов до того, как группа центристов объявила о своем выходе из партии и о присоединении большинства из них к социал-демократам, состоялось заседание правления Партии реформ. Там обсуждалось, прежде всего, финансовое положение страны.