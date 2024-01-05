ВИДЕО ⟩ Кая Каллас: раскол в Центристской партии произошел из-за отказа от одного пожертвования. Я хотела бы знать, почему так произошло

За несколько часов до того, как группа центристов объявила о своем выходе из партии и о присоединении большинства из них к социал-демократам, состоялось заседание правления Партии реформ. Там обсуждалось, прежде всего, финансовое положение страны.

«Мы обсуждали выделение 400 миллионов, которые, как известно, не были предусмотрены в стратегии госбюджета на 2024 год», – сказал Каллас. Правление подтвердило то, что уже раньше сказал министр финансов Март Вырклаэв: необходимо найти новые возможности для экономии, и не следует повышать налоги дальше.