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ВИДЕО ⟩ Кая Каллас: раскол в Центристской партии произошел из-за отказа от одного пожертвования. Я хотела бы знать, почему так произошло

Мейнхард Пулк
, журналист
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Кая Каллас на сегодняшнем собрании правления Партии реформ.
Кая Каллас на сегодняшнем собрании правления Партии реформ. Фото: Tairo Lutter

Хотя управлять коалицией двух партий всегда легче, чем правящим союзом трех партий, по словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), у них нет планов изменять коалицию в условиях изменившейся политической ситуации.

За несколько часов до того, как группа центристов объявила о своем выходе из партии и о присоединении большинства из них к социал-демократам, состоялось заседание правления Партии реформ. Там обсуждалось, прежде всего, финансовое положение страны.

«Мы обсуждали выделение 400 миллионов, которые, как известно, не были предусмотрены в стратегии госбюджета на 2024 год», – сказал Каллас. Правление подтвердило то, что уже раньше сказал министр финансов Март Вырклаэв: необходимо найти новые возможности для экономии, и не следует повышать налоги дальше.

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