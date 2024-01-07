АЛЕКСЕЙ ЯШИН ⟩ Особого выбора у Михаила Кылварта нет

Появление нескольких новых депутатов в рядах фракции коалиционной партии, социал-демократов, означает, что позиция прогрессивного правительства только укрепилась, а позиция консерваторов в оппозиции ухудшилась. Это серьезно идет вразрез с мнением избирателей. Разные рейтинги показывают на данный момент, что коалицию поддерживает лишь чуть более трети избирателей.

Мы находимся в состоянии экономического спада, бюджет находится в минусе, а нынешняя власть разгребает результаты работы предыдущих правительств. Править в такой ситуации определенно непопулярно. Несмотря на этот факт, из 9 центристов, покинувших партию, лишь двое примкнули к невероятно популярной на данный момент оппозиционной партии «Отечество». Большинство уходящих центристов двигаются в ранее ненавистную ими и непопулярную коалицию.

Мне кажется, что политики-перебежчики осознали серьезность сложившейся ситуации, и помимо поиска возможности продолжения своей политической карьеры, своим шагом решили поддержать правительство в решении насущных проблем экономики и дефицита бюджета.

В отношении Центристской партии есть серьезная опасность, что Михаил Кылварт решит совершить окончательный поворот в сторону востока и укрепить прокремлевскую повестку, чтобы сохранить оставшийся электорат. В таком случае партия станет нишевой и долгосрочного будущего я ей не предрекаю. Русскоязычные люди уже сейчас поддерживают разные партии, а русские имена политиков уже давно не являются исключительной чертой центристов.

В то же время от эстоноязычного электората и видных политиков с эстонскими именами у центристов практически никого не осталось. Из этого следует, что особого выбора у Михаила Кылварта нет. Искренне надеюсь, что Кылварт все же сделает выбор в пользу Центристской партии, которая старается объединить эстоноязычный и русскоязычный электорат. Юри Ратас сделал из центристов партию, которую ждали в правительстве и с которой готовы были сотрудничать разные политические силы. Сейчас же центристы подошли к краю пропасти и находятся в одном шаге от того, чтобы разрушить ранее проделанную работу. В ближайшее время увидим, какой выбор будет сделан.