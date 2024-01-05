Новинка: Силы обороны Эстонии получили переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun

ПЗРК Piorun (укр. блискавка, Перун, польск. Piorun) - переносной зенитно-ракетный комплекс польского производства, предназначенный для борьбы с низколетящими целями на дальности до 8 км: самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.

Это совместная разработка Военно-технологического университета, а также компаний CRW Telesystem-Mesko sp. и Mesko S.A., принятая в Польше на вооружение в 2019 году.

Система была развернута как в Польше, так и в Украине, где доказала свою надежность как одна из самых успешных систем вооружения в украинской войне.

Помимо эффективности на поле боя, эти системы ПВО гораздо проще в развертывании и могут эксплуатироваться уже после нескольких часов обучения. Система будет использоваться отдельным подразделением Сил обороны Эстонии в военное время, которое будет действовать в непосредственном подчинении дивизии и личный состав которого будет подготовлен из числа резервистов.

«Помимо маневренных подразделений, зенитные ракеты Piorun обеспечивают дополнительную противовоздушную оборону объектов, которые не находятся в непосредственной близости от линии фронта, а расположены дальше в тылу, но имеют важное значение для обороны Эстонии», - сказал командир дивизиона ПВО, подполковник Танель Лелов.

«В Украине эти ракеты доказали свою эффективность в уничтожении большинства средств воздушного нападения, и принципы их применения там обязательно будут учтены при обучении эстонских подразделений и использовании системы», - добавил он.

Это первая совместная эстонско-польская оборонная закупка, преимуществом которой является быстрая поставка и относительно низкая цена по сравнению с целью, которую необходимо уничтожить. Решающее значение имела также техническая пригодность польских систем вооружения, что является очень важным аспектом безопасности для нашего региона.

Рамочный договор был подписан между RKIK и польской оборонной технологической компанией Mesko осенью 2022 года, а поставки системы вооружения в Эстонию начались в начале года.

«Несмотря на общую ситуацию с безопасностью, высокий спрос и нехватку компонентов, Mesko смогла выполнить свои контрактные обязательства, и поставки были осуществлены в срок, что свидетельствует о высокой приверженности польского государства и нашего партнера по контракту», - прокомментировал руководитель категории вооружений в RKIK Рамиль Липп.

Модернизация средств ПВО малой дальности обошлась в 103 миллиона евро, деньги были выделены правительством из пакета усиления военной обороны Эстонии.