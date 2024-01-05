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Суд приговорил бывшего главу внутреннего контроля полиции к шоковому заключению

Эгели Раудмяэ
, журналист
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Каупо Мартиххин.
Каупо Мартиххин. Фото: Erakogu

Тартуский уездный суд сегодня признал бывшего высокопоставленного чиновника полиции Каупо Мартиххина виновным в растрате, подделке счета и его использовании, мошенничестве и разглашении государственной тайны и приговорил его к четырем годам лишения свободы в качестве наказания по совокупности преступлений, из которых четыре месяца должны быть отбыты немедленно. Обвиняемый в соучастии Кевин Мартиххин не был признан судом виновным ни по одному обвинению.

Тартуский уездный суд признал одного из акционеров AS Tartekplus, производителя средств для управления дорожным движением, Каупо Мартиххина, виновным в присвоении имущества предприятия, а также в выставлении и использовании фальшивого счета-фактуры в отношении того же акционерного общества.

Суд признал Каупо Мартихина виновным в мошенничестве, связанном с возмещением расходов заграничных командировок из бюджетных средств Департамента полиции и погранохраны, при том, что виновному было известно, что он не понес эти расходы ни как должностное, ни как физическое лицо. Суд также признал Каупо Мартихина виновным в предоставлении незаконного доступа к государственной тайне.

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