Суд приговорил бывшего главу внутреннего контроля полиции к шоковому заключению

Тартуский уездный суд сегодня признал бывшего высокопоставленного чиновника полиции Каупо Мартиххина виновным в растрате, подделке счета и его использовании, мошенничестве и разглашении государственной тайны и приговорил его к четырем годам лишения свободы в качестве наказания по совокупности преступлений, из которых четыре месяца должны быть отбыты немедленно. Обвиняемый в соучастии Кевин Мартиххин не был признан судом виновным ни по одному обвинению.