ФОТО ⟩ Снег кружится, снег ложится: посмотрите, что происходило на улицах столицы

Начиная ехать из Ласнамяэ, снегопад в самом разгаре - дороги и задние стекла машин покрыты снежным покрывалом, а вместо телебашни - большое белое облако. Ограничение скорости 50 километров в час, но поток движется со скоростью 40 километров в час. Поездка затягивается, всюду пробки. Единственное, что хорошо, - плохая видимость не позволяет разглядеть длину пробки. Некоторые водители обладают уникальной манерой езды по заснеженным дорогам - кто-то дрифтует, кто-то предпочитает ехать медленнее, а кто-то гонит вперед всех.