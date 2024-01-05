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ФОТО ⟩ Снег кружится, снег ложится: посмотрите, что происходило на улицах столицы

Ингрид Ландейро
, журналист
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Уборка снега.
Уборка снега. Фото: Taavi Sepp

Зимняя погода в Эстонии, как обычно, приходит неожиданно. Сегодняшняя метель не стала исключением.

Начиная ехать из Ласнамяэ, снегопад в самом разгаре - дороги и задние стекла машин покрыты снежным покрывалом, а вместо телебашни - большое белое облако. Ограничение скорости 50 километров в час, но поток движется со скоростью 40 километров в час. Поездка затягивается, всюду пробки. Единственное, что хорошо, - плохая видимость не позволяет разглядеть длину пробки. Некоторые водители обладают уникальной манерой езды по заснеженным дорогам - кто-то дрифтует, кто-то предпочитает ехать медленнее, а кто-то гонит вперед всех.

Дорожные условия.
Дорожные условия. Фото: Taavi Sepp
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