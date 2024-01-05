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«Новости в 7» за 5 января: «черный день» для Центристской партии, почему в стране возросло число ДТП, арсенал Сил обороны пополнился новыми вооружениями и как роботы заполоняют нашу планету

Kanal 7
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Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Новая черная страница в истории центристской партии. Сразу шестеро депутатов парламента заявили о выходе из политической организации. Что послужило причиной демарша и какова реакция на него лидера центристов Михаила Кылварта - в нашем репортаже

- Это важно: президент Эстонии созвал совет по национальной обороне; что будет происходить с рынком недвижимости в Новом году и Финляндия собирается запретить импорт российского сжиженного газа

- Рост количества машин на дорогах Эстонии привел и к заметному увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими и погибшими.

- Новые переносные комплексы ПВО польского производства получили эстонские Силы обороны. В чем их достоинства и преимущества, выяснял наш специальный корреспондент, наблюдавший за передачей вооружений на армейскиом полигоне в Тапа

- Это интересно: интернет трафик в Эстонии растет быстрыми темпами; в Китае открылся крупнейший в Азии музей естествознания и сколько стоил самый дорогой голубой тунец на аукционе в Токио?

- Роботы заполоняют планету! Прошлый год стал прорывным с точки зрения развития искусственного интеллекта и компьютерных помощников человека, однако роботизация заьтронула и многие другие сферы промышленности и обслуживания

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 5 января.

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