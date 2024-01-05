Обзор по странам Балтии ⟩ Цены на топливо в Таллинне за неделю вновь подросли

В Таллинне цены на бензин за неделю выросли на 2 цента, а дизельное топливо подорожало на 1 цент за литр. В Риге цены на бензин 95 miles и дизельное топливо выросли на 2 цента, а цена на бензин 98 miles осталась неизменной по сравнению с прошлой неделей. В Вильнюсе цены на бензин снизились на 1 цент, а дизельное топливо подорожало на 2,5 цента.

В пятницу в столице Эстонии бензин 95 miles стоил 1,669 евро, что на 7,5 центов больше, чем в Риге, и на 21 цент больше, чем в Вильнюсе. Цена на бензин 98 miles plus в Таллинне составила 1,719 евро, что на 9,5 цента больше, чем в Риге, и на 16,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,569 евро, что на 2,5 цента меньше, чем в Риге, но на 3,5 цента больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.