ФОТО ⟩ Грузовик с торфом съехал в кювет

По словам Урмаса Вюрста, живущего по соседству с торфяным месторождением в Туурапера, грузовик съехал в кювет на дороге, которая опасна даже для легковых автомобилей, не говоря уже о грузовиках.

Этот инцидент заставил мужчину вспомнить вывод экспертов, что эта дорога непригодна для грузовиков.

Жители деревни Рахумяэ предложили торфодобывающей компании альтернативную дорогу, которая использовалась для транспортировки торфа в советское время. «Тогда учитывалась безопасность, а сейчас прибыль иностранного капитала важнее, чем наши люди», - с горечью признал местный житель.