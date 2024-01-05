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ФОТО ⟩ Грузовик с торфом съехал в кювет

Мати Мяэритс
, репортер
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Грузовик с торфом съехал в кювет.
Грузовик с торфом съехал в кювет. Фото: Urmas Vürst

Из-за плохих погодных условий грузовик, перевозивший торф, сегодня съехал в кювет в деревне Рахумяэ под Ряпина. Вытащить его было нелегким делом.

По словам Урмаса Вюрста, живущего по соседству с торфяным месторождением в Туурапера, грузовик съехал в кювет на дороге, которая опасна даже для легковых автомобилей, не говоря уже о грузовиках.

Этот инцидент заставил мужчину вспомнить вывод экспертов, что эта дорога непригодна для грузовиков.

Жители деревни Рахумяэ предложили торфодобывающей компании альтернативную дорогу, которая использовалась для транспортировки торфа в советское время. «Тогда учитывалась безопасность, а сейчас прибыль иностранного капитала важнее, чем наши люди», - с горечью признал местный житель.

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