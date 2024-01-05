Землетрясение в Японии: почти 250 человек пропали без вести, надежды найти выживших почти нет

72-часовое «окно возможностей», когда сохраняются высокие шансы найти живых под руинами рухнувших зданий, закончилось поздно вечером в четверг.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на отдаленном полуострове Ното на западе Японии в понедельник 1 января. В пятницу число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 92.

Силы самообороны Японии удвоили численность военных, задействованных в спасательных операциях. Сейчас оно составляет порядка 4600 человек, сообщает агентство Kyodo.

Спасатели предполагают, что многие люди оказались заблокированы под рухнувшими домами - в основном в городах Сузу и Вадзима.

Традиционные деревянные дома в этих районах были построены в прошлом без учета современных требований сейсмической безопасности - при том, что землетрясения в Японии происходят часто.

Карта Фото: BBC

Десятки тысяч жителей Ното по-прежнему лишены электричества и воды, а сотни людей не могут получить гуманитарную помощь из-за оползней и заблокированных дорог.

В пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал спасателей и сотрудников гуманитарных организаций приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим районам.

Деревянные дома в Вадзиме не выстояли Фото: Reuters

«Мы не сдадимся», - заявил Кисида после встречи с представителями служб экстренного реагирования.

«Самое трудное для нас - это получить доступ. До большинства пострадавших районов крайне сложно добраться из-за камней на дорогах и оползней, вызванных дождем и подземными толчками», - сказала Мусуби Ята из Японского Красного Креста.