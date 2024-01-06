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В этом году на военные сборы будут призваны 17 000 резервистов

rus.postimees.ee
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"Весенний шторм". Иллюстративное фото.
"Весенний шторм". Иллюстративное фото. Фото: ROBERT MARKUS LIIV

Самым крупным учением станет «Весенний шторм», который пройдёт в мае, пишет Rus.ERR.

Сообщения о начале сборов резервисты будут получать за 120 дней до начала учений и первые 4500 человек уже могут паковать чемоданы.

Глава Сил обороны настоял на том, чтобы призвать на учения в этом году треть личного состава, который будет задействован в случае военного времени.

«Работодателю следует показать это приглашение, потому что он обязан освободить человека на время военных сборов. Поскольку это приглашение приходит за 120 дней до учений, то у работодателя будет достаточно времени чтобы сделать кадровую перестановку, чтобы резервисты смогли выполнить свой долг по защите государства», - сказала гендиректор Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески.

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