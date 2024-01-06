Компания Yandex Taxi решила продолжить судиться с Эстонией

В конце ноября 2023 года Таллиннский административный суд отклонил жалобу компании на указ бывшего министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, на основе которого предприятие было включено в одобренный правительством санкционный список, а Yandex Taxi запретили работать в Эстонии. Компания решила обжаловать это решение в Таллиннском окружном суде.