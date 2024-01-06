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Компания Yandex Taxi решила продолжить судиться с Эстонией

rus.postimees.ee
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Пикет таксистов "Яндекс".
Пикет таксистов "Яндекс". Фото: Eero Vabamägi

Компания Yandex Taxi, которой с 11 апреля 2022 года запретили работать в Эстонии, решила продолжить судебный спор против властей страны, установивших запрет на ее деятельность, пишет Rus.ERR.

В конце ноября 2023 года Таллиннский административный суд отклонил жалобу компании на указ бывшего министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, на основе которого предприятие было включено в одобренный правительством санкционный список, а Yandex Taxi запретили работать в Эстонии. Компания решила обжаловать это решение в Таллиннском окружном суде.

«В своей апелляции представители истца просят отменить решение Таллиннского административного суда от 24 ноября в полном объеме. Они ходатайствуют о вынесении нового решения, отменяющего упомянутый приказ министра иностранных дел от 11 апреля 2022 года», - сообщили в пресс-службе окружного суда.

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