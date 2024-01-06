Госкомпания Operail продала на металлолом почти половину локомотивов

В 2023 году государственная компания Operail продала на металлолом 32 американских тепловоза, поставленных в Эстонию в 2002 году. Это почти столько же, сколько осталось в парке госкомпании после сокращения подвижного состава. Но и оставшаяся техника не загружена работой полностью.