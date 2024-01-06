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Госкомпания Operail продала на металлолом почти половину локомотивов

rus.postimees.ee
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Фото: Arvo Meeks

Американские тепловозы госкомпании Operail пошли на металлолом, в то время как локомотивы российской сборки простаивают. Сама компания отрицает, что продажа техники на лом связана с экономическими трудностями, пишут «Деловые ведомости».

В 2023 году государственная компания Operail продала на металлолом 32 американских тепловоза, поставленных в Эстонию в 2002 году. Это почти столько же, сколько осталось в парке госкомпании после сокращения подвижного состава. Но и оставшаяся техника не загружена работой полностью.

Читайте подробнее на dv.ee.

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