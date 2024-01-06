Сб, 6.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Чрезмерно высокие цены на электроэнергию могут стать обычным явлением?

Карл-Роберт Пухм
Copy
Холодная погода в скандинавских странах наиболее критична для Эстонии с точки зрения цен на электроэнергию. Особенно когда нет ветра.
Холодная погода в скандинавских странах наиболее критична для Эстонии с точки зрения цен на электроэнергию. Особенно когда нет ветра. Фото: Madis Veltman

Для решения проблемы сверхвысоких цен на электроэнергию необходимы новые управляемые электростанции. Но их пока не предвидится, говорит энерготрейдер Марко Алликсон.

Хотя в пятницу цена на биржевую электроэнергию в Эстонии достигла исторического максимума, для достижения нового ценового пика не потребовалось огромного количества совпадений. Напротив, финские атомные станции работали на полную мощность, шесть из семи сланцевых электростанций Eesti Energia были в строю, и было много ветра. И все же среднесуточная цена по обе стороны Финского залива выросла до 896 евро за мегаватт-час.

По словам Марко Алликсона, члена правления Baltic Energy Partners, ценовой рекорд Эстонии стал результатом сильных морозов в Финляндии, которые вызвали резкий рост потребления электроэнергии в скандинавских странах. «Пятница была самым холодным днем в Финляндии и Швеции за последние 25 лет», - сказал Алликсон.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх