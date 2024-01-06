Чрезмерно высокие цены на электроэнергию могут стать обычным явлением?

Хотя в пятницу цена на биржевую электроэнергию в Эстонии достигла исторического максимума, для достижения нового ценового пика не потребовалось огромного количества совпадений. Напротив, финские атомные станции работали на полную мощность, шесть из семи сланцевых электростанций Eesti Energia были в строю, и было много ветра. И все же среднесуточная цена по обе стороны Финского залива выросла до 896 евро за мегаватт-час.