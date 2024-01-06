«Очень трудное решение»: крупный застройщик жилья сократил треть сотрудников

«Решение о сокращении было очень трудным, потому что наши люди – профессионалы своего дела, и, как приверженцы идеи, что люди – это главное, мы старались сохранить команду даже в сложные времена», – говорит генеральный директор Bonava Eesti Таави Соорм.

Если в третьем квартале 2022 года в Bonava Eesti было 96 сотрудников, то через год их стало только 64. По словам Соорма, сокращение произошло в основном за счет коллектива на отдельных объектах и проектных работников.

«Причиной сокращений также стала затянувшаяся разработка детальных планов, из-за чего нам пришлось корректировать работу проектной группы», – сказал он.

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