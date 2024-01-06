ГАЛЕРЕЯ ⟩ Столичные социал-демократы приняли важное решение

По словам Липпус, ее цель - создать комплексное видение того, как социал-демократы видят развитие Таллинна как одной из северных столиц. «Комплексное видение, которое убедит большинство таллиннцев на следующих выборах поддержать именно нас», - сказала Липпус, отметив, что именно амбициозное видение вместе с реальным управленческим опытом станет козырем социал-демократов на следующих выборах.

«У нас есть историческая возможность сделать социал-демократов главной политической силой в Таллинне. Чтобы реализовать нашу политику, которая убедительно смотрит в будущее и никого не оставляет в беде», - подчеркнула она.

Возглавлявший социал-демократов в столице в течение четырех лет Раймонд Кальюлайд объявил ранее, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Заместителями председателя таллиннского округа социал-демократов стали Лаури Паэвеэр, Марис Сильд, Яак Юске, Анто Лийват и Евгений Осиновский.

Помимо этого, были избраны члены правления и ревизионной комиссии округа, а также представители округа в совете уполномоченных.