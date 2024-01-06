В субботу столичным социал-демократам предстоит принять важное решение

Как передала пресс-служба партии, вице-мэр Таллинна Мадле Липпус уже объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя Таллиннского отделения. Возглавлявший социал-демократов в столице в течение четырех лет Раймонд Кальюлайд объявил ранее, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

На общем собрании также изберут членов Таллиннского регионального правления и ревизионной комиссии социал-демократов на ближайшие два года – и представителей столицы в совете партии.

Общее собрание откроет приветственной речью председатель партии Лаури Ляэнеметс. В повестке дня отчеты регионального исполнительного органа, ревизионной комиссии и ответственных за управление социал-демократами в Таллинне.

Официальная часть собрания начнется в 14.30 в культурном клубе Uus Laine по адресу Вана-Каламая, 1. Выборы Таллиннского регионального правления начнутся в 14.55, а результаты выборов председателя отделения будут объявлены в 15.40.