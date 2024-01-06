Эксперт по безопаности ⟩ Рогозин: Россия должна прорубить коридор в Калининград через Литву и Польшу

Российская армия атакует Харьков ракетами, потому что это крупный город в радиусе действия системы С-300, а Украина не может разместить более дорогие и эффективные системы ПВО так близко к российской границе. Можно прогнозировать, что Украина не оставит эти российские атаки без ответа, и авиаудары по Белгородской области в последние дни, очевидно, направлены на то, чтобы поразить российские позиции, с которых ведутся атаки на город Харьков. Однако можно быть уверенным, что бомбардировки Харькова не предвещают скорого крупного наступления с российской территории на город, как это произошло в феврале 2022 года.
Вчера появилось немного больше информации об украинских атаках в Крыму 4 января. Подтверждено, что были поражены российские командные и контрольные пункты и средства противовоздушной обороны. Кроме того, сообщается об уничтожении крупного склада боеприпасов в Первомайском, Крым.
Украинские авиаудары по Крыму возобновились вчера вечером. Взрывы прогремели в Евпатории, на военном аэродроме «Саки» и в Севастополе. По данным украинских ВВС, они уничтожили пункт управления на аэродроме «Саки». Украина планомерно пытается уничтожить командный и противовоздушный потенциал российской армии в Крыму и оттеснить оттуда военно-морские и авиационные подразделения.
Сегодня ночью российская армия атаковала юг Украины двумя иранскими беспилотниками, но оба были сбиты украинскими средствами ПВО.
На побережье активность российских войск остается на среднем уровне за последнюю неделю. Сегодня начинается празднование Рождества Христова по православному календарю, но нет оснований ожидать, что это окажет существенное влияние на ход боевых действий.