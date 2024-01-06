Сб, 6.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Эксперт по безопаности ⟩ Рогозин: Россия должна прорубить коридор в Калининград через Литву и Польшу

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • По данным газеты, Россия готовится к наступлению на Харьков
  • На фронтах активность российских войск остается на среднем уровне последней недели
  • СМИ спекулируют на тему эскалации войны на Ближнем Востоке

В странах Балтии и во многих других частях Европы звучат заявления о том, что Россия планирует напасть на Европу в ближайшем будущем.

Дмитрий Рогозин, член российской номенклатуры, но не видный политик, заявил, что настало время создать сухопутную связь между Калининградской областью и Белоруссией (их разделяет около 60 км литовской и польской территории). В тексте прямо об этом не говорится, но имеются намеки на военную операцию против этих стран.

В странах Балтии и во многих других частях Европы ходят сообщения о том, что Россия планирует напасть на регион Балтийского моря или другие части Европы в ближайшем будущем. На данный момент это идеальный способ для России поставить вопрос ребром. Безотносительный текст Рогозина, не имеющий никакой другой подоплеки, призван подпитывать и усиливать поток информации на эту тему.

The Telegraph высказал мнение, что Россия готовится к новому наступлению в направлении Харькова, о чем свидетельствуют непрерывные ракетные удары российской армии по городу Харькову в течение последнего месяца. Российское руководство, безусловно, хотело бы захватить и отвоевать Харьков, но у российской армии на данный момент нет для этого ни ресурсов, ни возможностей.

Попытки российской армии начать наступление на города Купянск и Лиман стали бы первым шагом к угрозе Харькову, но даже если эти города будут захвачены, Россия сначала попытается занять всю неоккупированную территорию Донбасса. А от Купянска до Харькова еще очень далеко, но пока Россия даже не смогла существенно приблизиться к Купянску и Лиману.

Российская армия атакует Харьков ракетами, потому что это крупный город в радиусе действия системы С-300, а Украина не может разместить более дорогие и эффективные системы ПВО так близко к российской границе. Можно прогнозировать, что Украина не оставит эти российские атаки без ответа, и авиаудары по Белгородской области в последние дни, очевидно, направлены на то, чтобы поразить российские позиции, с которых ведутся атаки на город Харьков. Однако можно быть уверенным, что бомбардировки Харькова не предвещают скорого крупного наступления с российской территории на город, как это произошло в феврале 2022 года.

Вчера появилось немного больше информации об украинских атаках в Крыму 4 января. Подтверждено, что были поражены российские командные и контрольные пункты и средства противовоздушной обороны. Кроме того, сообщается об уничтожении крупного склада боеприпасов в Первомайском, Крым.

Украинские авиаудары по Крыму возобновились вчера вечером. Взрывы прогремели в Евпатории, на военном аэродроме «Саки» и в Севастополе. По данным украинских ВВС, они уничтожили пункт управления на аэродроме «Саки». Украина планомерно пытается уничтожить командный и противовоздушный потенциал российской армии в Крыму и оттеснить оттуда военно-морские и авиационные подразделения.

Сегодня ночью российская армия атаковала юг Украины двумя иранскими беспилотниками, но оба были сбиты украинскими средствами ПВО.

На побережье активность российских войск остается на среднем уровне за последнюю неделю. Сегодня начинается празднование Рождества Христова по православному календарю, но нет оснований ожидать, что это окажет существенное влияние на ход боевых действий.

  • В Сватовском и Северодонецком районах российская армия продолжала наступление на Купянск, но безуспешно. На других участках этого фронта российские войска были пассивны.
  • В районе Бахмута активность российских войск была ниже, чем обычно. Было несколько атак к югу от города, но ситуация не изменилась.
  • Вокруг Донецка наступательные попытки российских войск наиболее интенсивны. Также вчера в районе Авдеевки было проведено обычное количество наступательных операций. В районе Марьинки наступательная активность российских войск возросла по сравнению со средними показателями предыдущей недели. Боевые действия ведутся в "серой зоне" и не принесли существенных изменений.

По сравнению с декабрем прошлого года российская армия в январе была менее активна, поэтому ее потери также снизились. Российская армия использует меньше бронетехники в своих атаках, и потери в этой области сократились почти вдвое. Украинские войска уничтожили больше мобильных зенитных установок российской армии. Что касается живой силы, то российская армия теряет от 700 до 800 солдат в день, что на треть меньше, чем в декабре.

В секторе Газа продолжаются израильские операции по зачистке на севере и атаки на юге. С Нового года крупных ракетных обстрелов из Газы не было. Израильские операции по зачистке территории на Западном берегу также проходят в штатном режиме.

Количество нападений «Хезболлы» на Израиль из Ливана остается низким. Пока рано судить о том, просто ли «Хезболла» временно сменила тактику или же атаки израильской армии возымели действие, и «Хезболле» придется реорганизовать свои подразделения, чтобы продолжить атаки. Отдельные атаки беспилотников были совершены на базы США в Сирии.

Премьер-министр Ирака, однако, после успешной атаки американских войск на Багдад с целью убийства лидера возглавляемой Ираном группировки, заявил, что сделает все возможное для вывода американских войск из Ирака. Однако ожидается, что его активность пойдет на убыль.

Внутренняя политика Израиля порождает различные видения будущего управления сектором Газа. Как и следовало ожидать, радикальные партии хотят восстановить еврейские поселения в Газе, в то время как более умеренные партии говорят о восстановлении самоуправления на определенных условиях. Маловероятно, что Израиль действительно начнет восстанавливать еврейские поселения в секторе Газа.

Израильское общественное мнение также склоняется к мысли, что война может затянуться. Можно ожидать, что активные боевые действия в секторе Газа будут продолжаться как минимум до конца января, если только ХАМАС не предложит приемлемую для Израиля сделку по освобождению заложников, которая приведет к перемирию.

В международных СМИ также вновь появились предположения о возможности эскалации военных действий на Ближнем Востоке. Однако остается неясным, где именно такие крупные державы вышли на сцену. Почему они не воспользовались наиболее подходящим моментом в начале октября, также остается без ответа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх