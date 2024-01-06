Дмитрий Рогозин, член российской номенклатуры, но не видный политик, заявил, что настало время создать сухопутную связь между Калининградской областью и Белоруссией (их разделяет около 60 км литовской и польской территории). В тексте прямо об этом не говорится, но имеются намеки на военную операцию против этих стран.

В странах Балтии и во многих других частях Европы ходят сообщения о том, что Россия планирует напасть на регион Балтийского моря или другие части Европы в ближайшем будущем. На данный момент это идеальный способ для России поставить вопрос ребром. Безотносительный текст Рогозина, не имеющий никакой другой подоплеки, призван подпитывать и усиливать поток информации на эту тему.

The Telegraph высказал мнение, что Россия готовится к новому наступлению в направлении Харькова, о чем свидетельствуют непрерывные ракетные удары российской армии по городу Харькову в течение последнего месяца. Российское руководство, безусловно, хотело бы захватить и отвоевать Харьков, но у российской армии на данный момент нет для этого ни ресурсов, ни возможностей.