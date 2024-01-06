Галереи ⟩ В трех серьезных ДТП пострадали несколько человек

Первая авария произошла в 18.30 около дома номер 17 по улице Пунане в Таллинне, где 32-летний мужчина на своем автомобиле Nissan Almera наехал на 15-летнего мальчика, переходившего дорогу. По предварительным данным, пешеход вышел на дорогу на красный сигнал светофора.

Вторая авария произошла в 19.49 в волости Сауэ Харьюского уезда на перекрестке Харку-Раннамыйза-теэ и шоссе Таллинн-Палдиски, где столкнулись фургон Mercedes Sprinter под управлением 40-летнего мужчины и внедорожник Mitsubishi Outlander под управлением 25-летнего мужчины. Водитель Mitsubishi был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

Третья авария произошла незадолго до полуночи в Таллинне на улице Техника у автобусной остановки "Вескипости". 68-летний мужчина не удержал свой Suzuki SX4 на дороге и столкнулся с Toyota Auris под управлением 30-летнего мужчины, приближавшегося со встречного направления. Водитель Suzuki был доставлен в больницу.