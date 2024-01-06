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Силы обороны проведут необычный тренинг

BNS
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Силы обороны. Фото иллюстративное.
Силы обороны. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

Силы обороны на следующей неделе впервые в Эстонии проведут тренинг по защите культурного наследия во время войны.

Курс защиты культурного наследия пройдет в Таллинне 9-11 января в сотрудничестве с Министерством культуры, Департаментом охраны памятников истории и культуры и ЮНЕСКО.

Проводящийся в области военно-гражданского сотрудничества курс предназначен для действующих военнослужащих и резервистов, а также для сотрудников Министерства культуры и Министерства обороны.

В Эстонии подобный курс проводится впервые и он призван сформировать понимание важности защиты культурного наследия в условиях войны.

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