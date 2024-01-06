Силы обороны проведут необычный тренинг

Курс защиты культурного наследия пройдет в Таллинне 9-11 января в сотрудничестве с Министерством культуры, Департаментом охраны памятников истории и культуры и ЮНЕСКО.

Проводящийся в области военно-гражданского сотрудничества курс предназначен для действующих военнослужащих и резервистов, а также для сотрудников Министерства культуры и Министерства обороны.

В Эстонии подобный курс проводится впервые и он призван сформировать понимание важности защиты культурного наследия в условиях войны.