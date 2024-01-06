Саботаж на газопроводе СПГ-терминала в ФРГ. Кто это сделал?

Если взрывы на "Северных потоках" могла устроить в открытом море глубоко под водой только команда профессионалов со сложным специальным оборудованием и большим количеством взрывчатки, то повредить таким несложным способом наземный газопровод способен, в принципе, любой одиночка с обычной дрелью и подходящим сверлом.

Протест экоактивистов против новой инфраструктуры

Поэтому складывается впечатление, что это дело рук скорее дилетантов, чем профессиональных диверсантов. Однако Михаэль Гётцшенберг (Michael Götzschenberg), специалист телекомпании ARD по терроризму, не исключил, что за этим актом саботажа могла стоять и "зарубежная держава". По его словам, "в данном случае напрашивается предположение, что это могло произойти по поручению России". Но это лишь одна из возможных версий, подчеркнул эксперт, теракт могли совершить и экстремисты.

Газета Süddeutsche Zeitung, со своей стороны, напомнила, что в августе прошлого года около 50 активистов экологической организации Ende Gelände (условный перевод этой игры слов: ""На этом все") провели на месте строительства газопровода акцию протеста против создания новой инфраструктуры для использования ископаемых энергоносителей, сжигание которых ведет к выбросам вредных для климата парниковых газов. Пресс-секретарь организации Рита Тэш (Rita Tesch) заявила тогда журналистам, что сооружение этого газопровода является преступлением против климата. Федеральное ведомство по охране конституции характеризует Ende Gelände как "левоэкстремистскую организацию".