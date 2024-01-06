СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ? ⟩ Женщина дожила до 106 лет, выпивая этот напиток каждый день

За несколько лет до смерти пожилая женщина дала интервью СМИ, раскрыв секреты своего образа жизни и рассказав о том, как жить долго и счастливо. Салливан, уроженка Форт-Уэрта, штат Техас, считала, что его жизнь поддерживается благодаря привычке выпивать три банки Dr. Pepper каждый день.

На своем 104-м дне рождения в 2015 году она дала интервью новостной программе CBS, говоря, что пьет колу Dr. Pepper почти 40 лет и употребляет ее ежедневно по три банки. Салливан вспоминала, что все врачи, с которыми она обсуждала эту тему, говорили, что такой образ жизни может убить ее, но женщина пережила всех врачей, пишет Unilad.