СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ? ⟩ Женщина дожила до 106 лет, выпивая этот напиток каждый день

Прошло уже более пяти лет со дня смерти Элизабет Салливан, которая скончалась в возрасте 106 лет, но удивительный феномен этой женщины до сих пор является предметом многочисленных споров. Хотя тайна ее долголетия могла заключаться в нескольких факторах, сама женщина считала, что ее поддерживало в живых любимый безалкогольный напиток.
За несколько лет до смерти пожилая женщина дала интервью СМИ, раскрыв секреты своего образа жизни и рассказав о том, как жить долго и счастливо. Салливан, уроженка Форт-Уэрта, штат Техас, считала, что его жизнь поддерживается благодаря привычке выпивать три банки Dr. Pepper каждый день.