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СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ? ⟩ Женщина дожила до 106 лет, выпивая этот напиток каждый день

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор портала Naine
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Прошло уже более пяти лет со дня смерти Элизабет Салливан, которая скончалась в возрасте 106 лет, но удивительный феномен этой женщины до сих пор является предметом многочисленных споров. Хотя тайна ее долголетия могла заключаться в нескольких факторах, сама женщина считала, что ее поддерживало в живых любимый безалкогольный напиток.

За несколько лет до смерти пожилая женщина дала интервью СМИ, раскрыв секреты своего образа жизни и рассказав о том, как жить долго и счастливо. Салливан, уроженка Форт-Уэрта, штат Техас, считала, что его жизнь поддерживается благодаря привычке выпивать три банки Dr. Pepper каждый день.

На своем 104-м дне рождения в 2015 году она дала интервью новостной программе CBS, говоря, что пьет колу Dr. Pepper почти 40 лет и употребляет ее ежедневно по три банки. Салливан вспоминала, что все врачи, с которыми она обсуждала эту тему, говорили, что такой образ жизни может убить ее, но женщина пережила всех врачей, пишет Unilad.

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