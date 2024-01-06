Рейнсалу: Центристская партия перепрофилируется в партию русскоязычных избирателей

Центристская партия все больше становится партией русскоязычных избирателей в Эстонии, считает лидер оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.
«Ряд членов Рийгикогу покинул Центристскую партию, - написал Рейнсалу в социальных сетях, отметив, что это событие имеет многогранное влияние. - В нарастающем темпе продолжается профилирование Центристской партии Кылварта как партии русскоязычных избирателей. Эта тенденция необратима и будет иметь долгосрочное влияние на политический ландшафт. Сам Кылварт начал сознательно утверждать эту тенденцию, формируя образ себя как человека, подвергающегося травле по национальному признаку».
По мнению Рейнсалу, настоящая проблема, конечно же, кроется в политическом выборе Кылварта. Во-вторых, позиция Кылварта как мэра Таллинна начала заметно колебаться, а фракция Центристской партии в городском собрании Таллинна продолжит сокращаться и после пятничных решений.
Рейнсалу также отметил, что все более реальной и вероятной становится возможность перемен в управлении столицей.
Рассуждая о политике на уровне государства, Рейнсалу заявил, что, хотя общественное мнение в подавляющем большинстве критикует содержание политики правительства Каи Каллас, доля правящей коалиции в парламенте продолжает расти.
«К сожалению, нынешняя вертикаль власти Партии реформ не только не ослабевает в свете сегодняшних решений, но и укрепляется», - отметил Рейнсалу.
«Я удивился, прочитав, что премьер-министр обвиняет меня в том, что я утверждал, будто перестановки приведут к созданию коалиции Партии реформ и Социал-демократической партии. Как раз наоборот, я считаю такой вариант маловероятным, поскольку он не соответствует личным интересам ни Каи Каллас, ни Партии реформ. Партии реформ сейчас выгоднее управлять обоими своими менее крупными партнерами. Партия "Ээсти 200" в прошлом году безнадежно проспала момент, когда у нее была хоть и теоретическая, но возможность навязать свою позицию в правительстве», - сказал он.
«Такое серьезное пополнение коалиции неестественно для политической практики. Обычно автомобили с пятью колесами не делают, потому что это практическая страховка для партнеров, что в коалициях ни одно решение не может быть принято механически без учета голосов всех», - проанализировал Рейнсалу в своем посте.
«Однако родившаяся сегодня машина с пятью колесами может стать сравнительно устойчивой, поскольку теперь она позволит Партии реформ держать в узде обоих своих партнеров угрозой исключения из коалиции», - добавил он.
«Безусловно, возможная смена коалиции не отвечает и интересам самой Каи Каллас, так как в случае возможного формирования нового правительства ей уже будет сложнее заручиться поддержкой руководства своей партии для формирования кабинета. Поэтому я верю заверениям Каллас о том, что Партия реформ не давала социал-демократам мандата на создание видения новой коалиции для тех, кто покинет Центристскую партию, и раздаче позиций «Ээсти200», - написал Рейнаслу, отметив, что даже если кто-то из социал-демократов и сформировал такое видение, реального покрытия у него нет.
В нынешней политической реальности вступление в коалицию означает необходимость защищать политику правительства Каи Каллас, включая как одобрение по существу нынешнего и будущего повышения налогов, так и поддержку мандата премьер-министра, считает Рейнсалу.
Кроме того, он сослался на только что покинувшего Центристскую партию Танеля Кийка, который в пятницу признал, что его мнение по поводу отставки Каллас не изменилось - оставаться ли на посту премьер-министра или нет - это решение самой Каллас.
«Ему вторит лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс с той же риторикой. С таким подходом ни на секунду нельзя согласиться», - раскритиковал Рейнсалу, добавив, что управление государством - это не частное дело, а политическое решение.
«Нынешнее правительство переживает политический кризис, который также является кризисом лидерства. Симптоматично, что на первом заседании правительства (этого года - прим. ред.) не рассматривались вопросы плана действий в стране, переживающей спад экономики и финансов. Было заявлено только, что лидеры партий коалиции собрались вместе и объявили, что найдут новое время, чтобы встретиться снова. Во время кризиса решения должны приниматься в режиме реального времени, а я не вижу такой способности у нынешнего правительства, и это серьезная проблема», -подытожил Рейнсалу.