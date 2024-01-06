Рейнсалу: Центристская партия перепрофилируется в партию русскоязычных избирателей

«Такое серьезное пополнение коалиции неестественно для политической практики. Обычно автомобили с пятью колесами не делают, потому что это практическая страховка для партнеров, что в коалициях ни одно решение не может быть принято механически без учета голосов всех», - проанализировал Рейнсалу в своем посте.

«Однако родившаяся сегодня машина с пятью колесами может стать сравнительно устойчивой, поскольку теперь она позволит Партии реформ держать в узде обоих своих партнеров угрозой исключения из коалиции», - добавил он.

«Безусловно, возможная смена коалиции не отвечает и интересам самой Каи Каллас, так как в случае возможного формирования нового правительства ей уже будет сложнее заручиться поддержкой руководства своей партии для формирования кабинета. Поэтому я верю заверениям Каллас о том, что Партия реформ не давала социал-демократам мандата на создание видения новой коалиции для тех, кто покинет Центристскую партию, и раздаче позиций «Ээсти200», - написал Рейнаслу, отметив, что даже если кто-то из социал-демократов и сформировал такое видение, реального покрытия у него нет.

В нынешней политической реальности вступление в коалицию означает необходимость защищать политику правительства Каи Каллас, включая как одобрение по существу нынешнего и будущего повышения налогов, так и поддержку мандата премьер-министра, считает Рейнсалу.