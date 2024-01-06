Доли секунды отделили Мартена Лийва от золотой медали на ЧЕ по конькобежному спорту

Эстонский спортсмен Мартен Лийв в пятницу вечером занял четвертое место на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды).
Лийв преодолел дистанцию за 1.08,41, уступив победителю 0,54 секунды. Кьелд Нуис из Нидерландов, стартовавший в том же забеге, что и Лийв, стал чемпионом Европы с результатом 1.07,87.
Следующие две медали также достались Нидерландам. Дженнинг де Бу завоевал серебряную медаль с результатом 1.08,14, а Тим Принс – бронзовую, показав время 1.08,20. Всего в забеге на 1000 метров приняли участие 20 конькобежцев.