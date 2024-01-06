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ФОТО ⟩ На территории эстонского предприятия уже три дня горит древесная щепа

Айвар Ояперв
, журналист
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Тушение Щепы в Винни.
Тушение Щепы в Винни. Фото: Erakogu

Сегодня спасатели продолжили выезды в индустриальный парк волости Винни в Ляэне-Вирумаа, где уже третий день горит древесная щепа одного из предприятий.

«Большого пожара там нет, но щепа тлеет уже третий день, и нам приходится выезжать туда снова и снова. Требуется много воды, поэтому мы рассматриваем это как пожар второй степени», - сказал представитель спасательной команды.

Этот пожар также является непосредственной причиной того, что пожар жилого дома в Раквере вечером 4 января первой прибыла тушить команда из Вяйке-Маарья, которой потребовалось много времени, чтобы добраться до места происшествия - все спасательные команды Раквере в тот вечер были заняты тушением щепы.

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