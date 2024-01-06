Морозы в Европе: в Осло отмечена рекордная температура

Сильные морозы сковали север Европы, в Осло была зафиксирована самая низкая температура за всю историю метеорологических наблюдений. Столбик термометра в одном из районов столицы Норвегии в ночь на субботу, 6 января, опустился до отметки минус 31,1 градусов Цельсия, сообщает агентство AFP.

При этом, по данным Норвежского метеорологического института, температура в городе за последние 24 часа не поднималась выше отметки минус 21 градус. Около 9 утра по местному времени 6 января температура по городу держалась на отметке минус 29 градусов.

Несмотря на северное расположение Осло, наблюдающиеся в городе сильные морозы крайне нетипичны для него. Согласно данным американского проекта «Национальные центры экологической информации», минимальная среднестатистическая температура в столице Норвегии в январе держится на отметке выше минус 10 градусов Цельсия.

С рекордными морозами столкнулись Швеция и Финляндия

Экстремальные холода и снегопады в начале января накрыли несколько стран на севере Европы. В Швеции 3 января температура в одном из регионов падала до минус 43 градусов Цельсия, что стало рекордным показателем за последние 25 лет.

В Финляндии также отмечают рекордные морозы. В Лапландии трижды за неделю фиксировали температуру, оказывавшейся самой низкой за десятилетия наблюдений - она опускалась до отметки минус 44,3 градуса Цельсия.