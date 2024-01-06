ЭКСПЕРТ ⟩ Проблема рынка электроэнергии: время от времени мы видим, каким дешевым может быть электричество

Если бы мы потребляли одинаковое количество электроэнергии летом и зимой, в жару или холод, в темноте или свете, тогда да, стабильность была бы дешевой! Но в реальной жизни мы этого не делаем, поэтому ВСЕГДА возникает необходимость поддерживать производственные мощности или хранилища для последней единицы. То есть на оптовом рынке электроэнергии цена всегда будет колебаться - потому что она просто отражает стоимость производства электроэнергии в периоды различного спроса.

Это, однако, не означает, что у потребителя не может быть стабильной цены «как в старые времена». Сегодня каждый может свободно выбрать продавца, фиксированную цену и подходящую длительность договора на электроэнергию, начиная от шести месяцев до семи лет вперед. Проблема в том, что благодаря открытому рынку электроэнергии мы иногда видим, насколько дешевой может казаться электроэнергия, и мечтаем, что мы не должны платить за эту последнюю единицу... но в итоге все равно должны! С фиксированным пакетом вы платите со временем, если вы на биржевом пакете, вы платите, когда потребляете в это дорогое время.

Но здесь я вернулся к своей первоначальной мысли, что ценовой сигнал дает тому, кто на биржевом пакете, ВОЗМОЖНОСТЬ не потреблять столько в этот час. Таким образом, он может сократить свое потребление и расходы в течение этого месяца. В долгосрочной перспективе фактически тот, кто сокращает потребление, также снижает общие расходы общества, через меньшую необходимость поддержания этой последней производственной мощности.

Поэтому цены на электроэнергетическом рынке все равно должны быть общедоступными, по крайней мере для тех, кто хочет их видеть. Если бы мы не видели цену публично, возможно, у всех было бы больше спокойствия, но на самом деле мы тайно платили бы больше.

Но, возможно, неведение и есть блаженство... На фоне всего этого шума средняя цена электроэнергии в Эстонии в 2023 году была седьмой по дешевизне среди 29 европейских стран. Так что, несмотря на все эти крики, не так уж было и плохо.