Не в том ли проблема электроэнергетического рынка, что мы иногда видим, насколько дешевым может быть электричество, и это порождает ожидание, что оно всегда должно быть таким же дешевым, и каждый раз, когда оно стоит дороже наших ожиданий, мы испытываем разочарование, считает эксперт по энергетике Сийм Иимре.
ЭКСПЕРТ ⟩ Проблема рынка электроэнергии: время от времени мы видим, каким дешевым может быть электричество
На самом деле последняя единица электроэнергии, центрального отопления, воды из крана или любого другого товара с переменным спросом производится относительно дороже, чем те единицы, которые нужно производить постоянно. Просто с другими товарами мы не видим этого так непосредственно, как в случае с рынком электроэнергии.
Так было всегда, и, вероятно, даже в советское время, просто ценообразование было другим, и потребитель не видел этой реальной цены напрямую. Проще говоря, в период дешевого производства платили больше, чтобы при увеличении спроса необходимый ресурс был уже включен в цену.
В случае любого товара/услуги, который нельзя хранить, поддержание ресурсов для производства последней единицы очень дорого. Электроэнергия, вероятно, самый сложный для хранения «товар» в больших количествах, поэтому для удовлетворения внезапного высокого спроса обязательно нужно поддерживать электростанции, которые используются крайне редко. Если этого не делать, свет погаснет.
Поэтому волатильность цен на электроэнергию относительно выше, чем у других товаров. По той же причине цена электроэнергии иногда становится невероятно низкой или даже отрицательной, потому что в рамках конкуренции хочется избавиться от произведенного товара, поскольку его нельзя хранить.
Если бы у нас было больше дешевой и стабильной производительности, то электроэнергия была бы всегда безумно дешевой!? Ответ «НЕТ» - проблема в том, что спрос не постоянен. Все равно, если вы не можете производить на склад, вы должны установить какое-либо производство, которое получает очень мало рабочих часов, поэтому его цена за единицу произведенной продукции все равно высока!
Если бы мы потребляли одинаковое количество электроэнергии летом и зимой, в жару или холод, в темноте или свете, тогда да, стабильность была бы дешевой! Но в реальной жизни мы этого не делаем, поэтому ВСЕГДА возникает необходимость поддерживать производственные мощности или хранилища для последней единицы. То есть на оптовом рынке электроэнергии цена всегда будет колебаться - потому что она просто отражает стоимость производства электроэнергии в периоды различного спроса.
Это, однако, не означает, что у потребителя не может быть стабильной цены «как в старые времена». Сегодня каждый может свободно выбрать продавца, фиксированную цену и подходящую длительность договора на электроэнергию, начиная от шести месяцев до семи лет вперед. Проблема в том, что благодаря открытому рынку электроэнергии мы иногда видим, насколько дешевой может казаться электроэнергия, и мечтаем, что мы не должны платить за эту последнюю единицу... но в итоге все равно должны! С фиксированным пакетом вы платите со временем, если вы на биржевом пакете, вы платите, когда потребляете в это дорогое время.
Но здесь я вернулся к своей первоначальной мысли, что ценовой сигнал дает тому, кто на биржевом пакете, ВОЗМОЖНОСТЬ не потреблять столько в этот час. Таким образом, он может сократить свое потребление и расходы в течение этого месяца. В долгосрочной перспективе фактически тот, кто сокращает потребление, также снижает общие расходы общества, через меньшую необходимость поддержания этой последней производственной мощности.
Поэтому цены на электроэнергетическом рынке все равно должны быть общедоступными, по крайней мере для тех, кто хочет их видеть. Если бы мы не видели цену публично, возможно, у всех было бы больше спокойствия, но на самом деле мы тайно платили бы больше.
Но, возможно, неведение и есть блаженство... На фоне всего этого шума средняя цена электроэнергии в Эстонии в 2023 году была седьмой по дешевизне среди 29 европейских стран. Так что, несмотря на все эти крики, не так уж было и плохо.