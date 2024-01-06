Первая предвыборная речь Байдена: Трамп – фундаментальная угроза демократии

Взяв под прицел эту риторику Трампа, Байден в своей речи обвинил его в попытке «украсть историю», при этом около 40 раз назвав своего соперника по имени.

«Толпа Трампа собралась не для мирного протеста, а для насильственного штурма, - сказал Байден. - Они были мятежниками, а не патриотами. Они там собрались не для того, чтобы защитить Конституцию, а чтобы уничтожить Конституцию».

«Тех, кто ему противостоит, он называет паразитами. Он говорит об отравлении крови американцев, повторяя те же самые выражения, которые использовались в нацистской Германии», - продолжил нынешний президент.

Предвыборный штаб Трампа пока не отреагировал на просьбу о комментариях.

Джейсон Миллер, старший советник предвыборного штаба Трампа, написал у себя в X (бывшем «твиттере»), что Байден «решил не строить свою кампанию на конкретных проблемах в 2024 году».

«Вместо того, чтобы помогать тем, кто страдает от „Байденомики“ или из-за нашей дырявой южной границы, Байден планирует сделать правительство своим оружием против своего главного политического оппонента», - прокомментировал Миллер.

Байден в своих выступлениях снова и снова возвращается к теме сохранения демократии в США.

В 2020 году в своей президентской кампании он позиционировал себя как кандидат, способный вернуть Америку к нормальной жизни. Перед выборами в Палату представителей 2022 года Байден назвал их «битвой за душу нации».