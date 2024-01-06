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Дорога превратилась в каток: автомобиль врезался в дом

Тийт Лойм
, репортер
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Сегодня в волости Канепи в Пылвамаа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ехавший по скользкой дороге автомобиль врезался в дом.

Сегодня утром на улице Кооли в Канепи произошел несчастный случай: из-за скользкой дороги водитель, совершавший правый поворот, съехал с дороги и врезался в дом.

«Женщина, управлявшая автомобилем, была трезвая и имела действующее водительское удостоверение. В результате аварии никто не пострадал, инцидентом занимается страховая компания», - сказал представитель Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас.

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