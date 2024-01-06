Журналист: если Центристская партия не привлечет больше эстонцев, она превратится в вымирающею партию

«За Кылвартом стоят те, кто предпочел бы новое государство восстановленной Эстонской Республике. Среди них выделяется Хеймар Ленк, пенсионер, живущий в Пылва, который заявил, что все, кто покидает Центристскую партию, являются предателями. Он также постоянно говорит, что Эдгара Сависаара следует объявить святым и придать ему большее значение в истории. Ленк также был тем, кто в течение многих лет боролся против возвращения незаконно экспроприированной собственности», - сказал Хыбемяги.

Хыбемяги отметил, что Центристская партия в течение многих лет создавала в Таллинне параллельные структуры, такие как собственный банк, муниципальная полиция, городской магазин и городские СМИ.

«Я был бы очень рад, если бы это чудовище начало распадаться уже сейчас. Узурпация таллиннской власти и ее беззастенчивое использование в партийных интересах - худшее наследие Центристской партии. Жители Таллинна не являются первейшим интересом Центристской партии, для них таллиннцы - это фишки, которые можно использовать в своих интересах», - сказал Хыбемяги.

Меэритс напомнил, что Центристскую партию хвалят за то, что она сохраняет спокойствие эстонских русских, но он с этим не согласен.