Журналист Айнар Рууссаар в передаче Keskpäevatund на радио Kuku сказал, что Центристская партия превращается в русскую партию и если она не привлечет в свои ряды эстонцев, то вымрет.
Журналист: если Центристская партия не привлечет больше эстонцев, она превратится в вымирающею партию
Рууссаар напомнил о высказываниях лидера Центристской партии Михаила Кылварта, якобы его обвиняют в том, что он не настоящий эстонец, но сам Рууссар не слышал подобных обвинений в адрес Кылварта.
«Я видел дискуссии, что будет с Центристской партией и не станет ли она партией, находящейся под русским влиянием. Поскольку четверо из шести депутатов, покинувших партию, присоединились к социал-демократической партии, влияние социал-демократов растет. Но это головная боль для "Ээсти 200", потому что их фракция никого не приобрела», - сказал Рууссаар.
Ведущий Хельдур Мееритс отметил, что в Центристской партии до сих пор существовало два крыла, одно из которых было озабочено тем, чтобы русские добились своего, а другое - левое, которое стремилось к социальной справедливости. В партии также была небольшая прослойка тех, кто дружил с бизнесом.
«Фокусы Эдгара Сависаара и, в некоторой степени, Юри Ратаса должны были разделить эти два крыла. Избрание Михаила Кылварта председателем показало, что русское крыло доминирует в Центристской партии», - сказал Мееритс.
По словам Руусаара, Кылварт также пытался удержать партию вместе и заверил Танеля Кийка в том, что тот останется членом правления партии и руководителем парламентской фракции. «Он неоднократно говорил Юри Ратасу, что на выборах в Европарламент правление поставит его первым в списке. Ратас пока не дал понять, останется ли он в Центристской партии, и если да, то на какой срок», - сказал Рууссаар.
По его мнению, сейчас, в период между выборами, самое время принять решение о проживающих в Эстонии гражданах государства-агрессора, которые не предприняли никаких попыток интегрироваться в общество. Он отметил, что в прошлом году эстонское гражданство получили 370 бывших граждан России, что не является большим числом.
«В Рийгикогу должно быть принято решение о запрете гражданам государств-агрессоров, постоянно проживающим здесь, участвовать в местных выборах. Гражданам России, Белоруссии, Северной Кореи и Ирана нечего делать в политической жизни этой страны, если они не предприняли попытку получить эстонское гражданство, постоянно проживая здесь. Мне очень нравится решение латышей выслать из страны тех граждан государств-агрессоров, которые не предприняли никаких попыток подать заявление на получение латвийского гражданства или овладеть латышским языком. Я бы тоже их выслал или дал бы им полгода, чтобы они хотя бы записались на языковые курсы или начали подавать документы на гражданство», - сказал Рууссаар.
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги отметил, что аналогичный план есть и у премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который хочет выслать нелегальных иммигрантов в Руанду.
«Возвращаясь к Центристской партии, Кылварт на пресс-конференции в четверг несколько раз спрашивал, как ему доказать, что он по-прежнему лоялен Эстонии. Свою верность нужно доказывать поступками», - сказал Хыбемяги.
Он напомнил, что одним из важных факторов возникновения Центристской партии были дебаты о том, является ли Эстония после обретения независимости новым или восстановленным государством. Важнейшей частью этих дебатов был вопрос о том, следует ли возвращать владельцам незаконно экспроприированную собственность.
«За Кылвартом стоят те, кто предпочел бы новое государство восстановленной Эстонской Республике. Среди них выделяется Хеймар Ленк, пенсионер, живущий в Пылва, который заявил, что все, кто покидает Центристскую партию, являются предателями. Он также постоянно говорит, что Эдгара Сависаара следует объявить святым и придать ему большее значение в истории. Ленк также был тем, кто в течение многих лет боролся против возвращения незаконно экспроприированной собственности», - сказал Хыбемяги.
Хыбемяги отметил, что Центристская партия в течение многих лет создавала в Таллинне параллельные структуры, такие как собственный банк, муниципальная полиция, городской магазин и городские СМИ.
«Я был бы очень рад, если бы это чудовище начало распадаться уже сейчас. Узурпация таллиннской власти и ее беззастенчивое использование в партийных интересах - худшее наследие Центристской партии. Жители Таллинна не являются первейшим интересом Центристской партии, для них таллиннцы - это фишки, которые можно использовать в своих интересах», - сказал Хыбемяги.
Меэритс напомнил, что Центристскую партию хвалят за то, что она сохраняет спокойствие эстонских русских, но он с этим не согласен.
«Мы сами увидим, что если Центристская партия станет русской партией, произойдут ли от этого большие изменения в нашей жизни или нет. Я не думаю, что будут большие изменения, потому что их успех на выборах не может быть очень большим. В конце концов, у Центристской партии может быть четкая позиция для русского избирателя по вопросу школьного образования на русском языке, но им также приходится занимать позицию по десяткам других вопросов, например, является ли пропорциональный подоходный налог хорошей идеей или как финансировать образование. Нельзя сказать, что русские голосуют как единый блок», - сказал Мееритс.
По словам Рууссаара, раскол в Центристской партии также создал интересную ситуацию в Таллинне, где центристы находится в коалиции с социал-демократами.
«Социал-демократическая партия, вероятно, не чувствует себя комфортно вместе с уменьшенной Центристской партией. Остается только догадываться, что произойдет в коалиции в Таллинне, если социал-демократов обвинят в сотрудничестве с русскоязычной и прорусской партией, хотя на самом деле Центристскую партию нельзя назвать русскоязычной и прорусской. В любом случае, если Центристская партия не получит больше эстонских членов, а в ближайшем будущем, скорее всего, не получит, то она превратится в вымирающею партию», - сказал Руусаар.
Хыбемяги добавил, что если посмотреть на руководство Центристской партии после ухода Яака Ааба, Энна Ээсмаа, Андре Ханимяги и Танеля Кийка, то опытных политиков на государственном уровне не найти.
«Михаил Кылварт и Лаури Лаатс - муниципальные политики. Яна Тоом помогает антигосударственным активистам. Яан Тоотс - новичок и молодой политик. Аннели Отт имеет ограниченный и незначительный политический опыт. Вадим Белобровцев и Владимир Свет - муниципальные политики. Нет ни одного человека, чье имя говорило бы о том, что он способен заниматься политикой на государственном уровне. Они свели себя к муниципальной партии, потому что все, у кого есть опыт работы в правительстве или Рийгикогу, покинули партию», - сказал Хыбемяги.