В соответствии с новым порядком, перед выходом на пограничный водоем необходимо будет представить в Департамент полиции и погранохраны (PPA) время выхода и время возвращения, свои имя и фамилию, контактные данные, а также личный код или дату рождения.
Перед выходом на пограничный водоем пограничники начнут требовать от людей более подробные личные данные
Бывают случаи, когда необходимо проверить биографию уведомителя, но без личного кода или даты рождения невозможно установить личность человека, например, если несколько человек носят одно и то же имя", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Форма уведомления не регламентирована Положением о пограничном режиме, и PPA не требует от уведомителя личной явки или цифровой подписи уведомления.
По оценке Департамента полиции и погранохраны, предоставление более подробных данных необходимо для обеспечения пограничного режима и, в случае необходимости, для выявления нарушителей.
Если речь идет о плавсредстве, то регистрационный знак и название судна должны быть указаны, если они имеются на транспортном средстве. Например, прогулочные суда и суда общей длиной менее 12 метров для передвижения по морю и внутренним водам должны быть зарегистрированы в Транспортном регистре или в Судовом регистре и, следовательно, иметь регистрационный знак.
Однако на приграничных водоемах могут использоваться и плавсредства, не подлежащие регистрации и не имеющие регистрационных знаков. Передвигающиеся на них люди должны будут представлять PPA более полные данные о себе.