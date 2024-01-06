«Ээсти 200» призвала соцдемов отстранить Центристскую партию от власти в Таллинне

Председатель фракции оппозиционной в горсобрании Таллинна партии «Ээсти 200» Йоэль Йессе считает, что социал-демократы должны выйти из зоны комфорта, отказаться от дальнейшего сотрудничества с Центристской партией и создать новую коалицию без центристов.
«Если семейные разборки в Центристской партии продолжатся и если ее позиции в городе еще больше ослабнут, то социал-демократам следует выйти из зоны комфорта в управлении городом. И подумать, какие реальные перемены в руководстве столицей можно осуществить», - сказал Йессе.
По мнению Йессе, теперь необоснованно тянуть до очередных выборов. По его словам, «Ээсти 200» считает, что программа-минимум для возможной новой правящей коалиции - это деполитизация городских властей и очищение их от духа партийности Центристской партии.
«Новая коалиция должна начать закладывать фундамент для реальных изменений, которые могут произойти после местных выборов 2025 года. Таллинн должен стать городом, ориентированным на людей, с организованным по западным образцам городским пространством и реформированной транспортной сетью. Образованию должно уделяться больше внимания, чем до сих пор, - перечислил Йессе. - Таллинн, как самое зажиточное самоуправление, должен больше инвестировать в школы и учителей, чтобы смягчить кризис в сфере образования и обеспечить переход на обучение на эстонском языке. До сих пор городские власти перекладывали ответственность на государство и выступали в роли наблюдателей».
По словам Йессе, эта неделя, когда из Центристской партии вышла сразу большая группа политиков, дала возможность сделать серьезные шаги на пути к новому видению. Было бы крайне печально, если бы перемены затормозили бы соцдемы только ради того, чтобы ничего сейчас не менять и только укрепить свои позиции во власти.
«Еще в четверг социал-демократ Раймонд Кальюлайд заявил, что, мол, когда еще, как не сейчас, надо свергнуть в Таллинне Центристскую партию. Такой сигнал от одной из правящих в столице партий прозвучал как давно ожидаемый стартовый выстрел перед переменами в управлении Таллинном. Но уже на следующий день лидер фракции соцдемов в Таллиннском городском собрании Евгений Осиновский решил похоронить эту идею. Он заявил, что нынешнее руководство Таллинном сохранится», - сказал Йессе, описывая события последних нескольких дней.
По мнению Йессе, распад Центристской партии дает соцдемам шанс усилить свое положение в таллиннском руководстве за счет пары мандатов и выторговать несколько символических уступок, но это не принесет необходимых перемен, которых Таллинн давно ждет.
«Возможность начать руководство в Таллинне без Центристской партии никогда не была такой реальной как сейчас. В нынешней ситуации кажется, что все возможно. Единственной победой для компании из пяти партий стала бы деполитизация таллиннских городских структур и городских СМИ и освобождение их из объятий центристов. Уже одно это является огромной победой и сменой парадигмы последних двух десятилетий. Однако различия в мировоззрении пяти партий исключают возможность управления Таллинном на западный манер и с ориентацией на интересы людей. Реальные изменения могут произойти только в 2025 году, после выборов», - считает Йессе, добавляя, что в качестве альтернативы четырехпартийный альянс без партии EKRE также даст возможность провести ряд значимых реформ.