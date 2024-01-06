«Ээсти 200» призвала соцдемов отстранить Центристскую партию от власти в Таллинне

«Если семейные разборки в Центристской партии продолжатся и если ее позиции в городе еще больше ослабнут, то социал-демократам следует выйти из зоны комфорта в управлении городом. И подумать, какие реальные перемены в руководстве столицей можно осуществить», - сказал Йессе.

По мнению Йессе, теперь необоснованно тянуть до очередных выборов. По его словам, «Ээсти 200» считает, что программа-минимум для возможной новой правящей коалиции - это деполитизация городских властей и очищение их от духа партийности Центристской партии.

«Новая коалиция должна начать закладывать фундамент для реальных изменений, которые могут произойти после местных выборов 2025 года. Таллинн должен стать городом, ориентированным на людей, с организованным по западным образцам городским пространством и реформированной транспортной сетью. Образованию должно уделяться больше внимания, чем до сих пор, - перечислил Йессе. - Таллинн, как самое зажиточное самоуправление, должен больше инвестировать в школы и учителей, чтобы смягчить кризис в сфере образования и обеспечить переход на обучение на эстонском языке. До сих пор городские власти перекладывали ответственность на государство и выступали в роли наблюдателей».