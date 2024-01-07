Видео ⟩ Жители дома недовольны семьей, в которой есть дочь с психическими отклонениями

В декабре Инита, Альберт, а также их 31-летняя дочь Лига начали снимать квартиру в доме на улице Стамериенас, рядом с торговым центром Akropole Alfa. Место показалось удобным, потому что Альберт работает уборщиком в супермаркете.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

У дочери Лиги нарушения психического развития, которые проявляются в необычном поведении. Лига любит заниматься музыкой - петь и играть на игровом синтезаторе. Она поет вместе со своей мамой Инитой. Инита рассказала программе, что громкое поведение Лиги беспокоит соседей.

«Может быть, девочка громкая. Она инвалид. Это надо простить! Ей [Лиге] надо веселиться, без сомнения. Ей надо петь. Пусть поет! Режим здесь, как в тюрьме. Кажется, даже в тюрьме можно петь», - говорит мать.

Лига также активно собирает и складывает коробки с пожертвованиями для помощи Украине.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Однако сейчас ситуация в доме накалилась. Соседи недовольны, поэтому вскоре после начала аренды хозяин квартиры попросил семью выехать.

Соседи, опрошенные программой Bez tabu, подчеркнули, что новые жильцы не должны скрывать диагноз своей дочери. Несколько жителей недовольны образом жизни семьи в целом, а не только громким поведением Лиги.

«Они не дают спать. Они склонны кричать поздно вечером и ночью. Они также ползают по мусорным бакам. Они как падальщики. Они кричат ​​на нас и угрожают нам на лестничной клетке. Они здесь не живут нормально! Здесь живут разные люди - пенсионеры, молодежь, у меня ребенок с расстройствами аутистического спектра, но мы все можем жить вместе, они - нет», - рассказала соседка.

Соседи рассказывают программе, что эта семья очень неряшливая, а из их съемной квартиры чувствуется неприятный запах, который разносится по общим помещениям.

Мать не отрицает, что они все вместе спят в одной небольшой кровати. Она рассказала, что испражняется в ведро, прямо здесь, в квартире, потому что домовладелец запретил ей доступ в общий туалет.

Работники социальных служб «очень хорошо» информированы об этой семье, сообщает программа Bez tabu.

Видео: сюжет программы Bez tabu на латышском языке