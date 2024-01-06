Депутат обратилась к учителям: на время забастовки не закрывайте детсады и школы

«Повышение минимальной зарплаты? Сколько из вас действительно получает минимальную зарплату и на скольких из вас вообще повлияет повышение минимальной зарплаты? Может, на самом деле вы хотите, чтобы ваша зарплата была должным образом дифференцирована в зависимости от опыта и навыков, как предлагает Министерство образования и вы на самом деле должны обратиться со своими проблемами к работодателю и местным властям, а не к министру? Или вас беспокоит большая нагрузка? В городах классы большие, и нагрузка и ответственность учителя иногда в два-три раза выше, чем у учителя в маленькой сельской школе. Вам следует поговорить с администрацией школ. Может, вас беспокоят условия труда? Помещения плохо отапливаются и вентилируются, учебное оборудование настолько изношено, что не позволяет вести занятия? Может, существует напряжение между коллегами, быстро ли меняется персонал? Вам следует поговорить с директором и руководством школы. Или это дети и родители, с которыми трудно иметь дело?», - ставит вопросы Йоллер, добавляя, что здесь учителя помогло бы долгосрочное и систематическое общение с общественностью и выработка общих ценностей.