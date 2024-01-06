Депутат обратилась к учителям: на время забастовки не закрывайте детсады и школы

Депутат Рийгикогу (Партия реформ) Кармен Йоллер, лауреат премии «Врач Эстонии», рекомендует, чтобы во время намеченной на конец января всеобщей забастовки учителей детские сады и школы оставались открытыми, поскольку есть дети, которых невозможно оставить дома одних.
В своем обращении к учителям в социальных сетях Йоллер вспоминает, что когда бастовали врачи и не велась запланированная работа, все же работали машины скорой помощи, были открыты отделения экстренной медицины и кабинеты семейных врачей принимали тех, чье здоровье не могло ждать.
«Учителя, задумайтесь и вы о своем призвании и своей профессии, - пишет Йоллер. - Вы должны обеспечивать благополучие детей. Вы не простите себе, если кто-то из ваших учеников пострадает из-за забастовки. У нас есть дети, которые не могут оставаться дома одни. У нас есть дети, для которых еда в школе или яслях - единственная еда, которую они получают в течение дня. У нас есть дети, для которых школа или ясли - единственное безопасное место в мире. Что будет с детьми, чья психика пострадала во время КОВИДа из-за изоляции? Когда врачи объявили забастовку, мы все были на работе, просто не выполняли запланированную работу. Скорая помощь работала, отделения ЭМО были открыты, центры семейных врачей принимали тех, чье здоровье не терпело отлагательств. Мы не могли безучастно наблюдать за тем, как люди страдают и умирают. Это противоречило бы нашей глубинной природе, нашему призванию».
Йоллер советует не путать забастовку со своим отпуском, ведь дети не бастуют.
«Оставьте школы, детские сады открытыми, обеспечьте благополучие детей и - бастуйте: не учите. Наконец, подумайте, от кого и что вы требуете и почему именно вы бастуете. И является ли забастовка тем, что приведет вас к цели. Мы, врачи, в свое время много спорили об этом, например, многие центры семейных врачей не принимали участия в забастовке», - объясняет и рекомендует Йоллер.
В то же время Йоллер упрекает учителей в недостаточной информации в связи с забастовкой. По ее словам, она, будучи довольно прилежным потребителем СМИ, не понял, чего именно и от кого требуют учителя.
«Повышение минимальной зарплаты? Сколько из вас действительно получает минимальную зарплату и на скольких из вас вообще повлияет повышение минимальной зарплаты? Может, на самом деле вы хотите, чтобы ваша зарплата была должным образом дифференцирована в зависимости от опыта и навыков, как предлагает Министерство образования и вы на самом деле должны обратиться со своими проблемами к работодателю и местным властям, а не к министру? Или вас беспокоит большая нагрузка? В городах классы большие, и нагрузка и ответственность учителя иногда в два-три раза выше, чем у учителя в маленькой сельской школе. Вам следует поговорить с администрацией школ. Может, вас беспокоят условия труда? Помещения плохо отапливаются и вентилируются, учебное оборудование настолько изношено, что не позволяет вести занятия? Может, существует напряжение между коллегами, быстро ли меняется персонал? Вам следует поговорить с директором и руководством школы. Или это дети и родители, с которыми трудно иметь дело?», - ставит вопросы Йоллер, добавляя, что здесь учителя помогло бы долгосрочное и систематическое общение с общественностью и выработка общих ценностей.
«Мы занимаемся этим с семейными врачами уже много лет и можем дать совет», - предлагает Йоллер консультацию.
«При всем этом я подтверждаю, как уже не раз говорила, что профессия учителя - это почетная профессия, и я с огромным уважением отношусь к учителям. Учителя - это соль нашей земли. Мы, врачи, это понимаем. Кстати, в свое время мы получили ту зарплату, которую хотели. Подводя итог, хочу сказать, что во время забастовки важно точно сказать, чего и от кого вы требуете. Но самое главное, чтобы во время забастовки была гарантирована безопасность и благополучие детей. Они не должны страдать из-за взрослых».