Артур из Пярну рыбачил всего 15 минут, поэтому пока не мог судить, будет ли клев, но признался, что многое зависит от погоды. Однако не всегда понятно, что нравится рыбе. Накануне он почти поймал две рыбы, но те сорвались с крючка, прежде чем он успел вытащить их из воды. У него с собой был электронный помощник, который показывал глубину воды и наличие рыбы подо льдом. Что касается льда, то Артур подтвердил, что он достаточно толстый. Он сунул руку в лунку и измерил толщину - двадцать сантиметров. Рыбалка - его хобби на протяжении последних 30 лет и он ходит на нее, когда у него есть время и желание. Он рыбачит и в Пярнуском заливе, только в этом году еще туда не успел. Он предпочитает реку, потому что она ближе к дому и есть шанс поймать крупную рыбу. Перед Новым годом он поймал полтора килограмма. Одной из самых крупных рыб, пойманных этим летом, был пятикилограммовый судак.