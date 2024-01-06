Несмотря на призыв «Ээсти 200» отстранить Центристскую партию от власти в Таллинне, социал-демократы не собираются разрушать коалицию, сказала новоизбранный председатель Таллиннского округа социал-демократов и вице-мэр Таллинна Мадле Липпус.
Вице-мэр Мадле Липпус: социал-демократы не намерены отстранять Центристскую партию от власти в Таллинне
Председатель фракции оппозиционной в горсобрании Таллинна партии «Ээсти 200» Йоэль Йессе заявил, что социал-демократы должны выйти из зоны комфорта, отказаться от дальнейшего сотрудничества с Центристской партией и создать новую коалицию без центристов.
«Если семейные разборки в Центристской партии продолжатся и если ее позиции в городе еще больше ослабнут, то социал-демократам следует выйти из зоны комфорта в управлении городом. И подумать, какие реальные перемены в руководстве столицей можно осуществить», - сказал Йессе.
В свою очередь социал-демократы не в восторге от предложения «Ээсти 200». Мадле Липпус рассказала Postimees, что в настоящее время у Социал-демократической партии в Таллинне рабочая коалиция с Центристской партией, а для соцдемов важно выполнить бюджетные задачи на 2024 год. Среди прочего, они планируют построить новые детские сады и трамвайные линии. «Для нас это очень важно», - подчеркнула Липпус.
Она добавила, что для социал-демократов было бы неприемлемо создавать коалицию с EKRE. «Именно поэтому социал-демократы не будут рассматривать возможность создания новой коалиции», - сказала Липпус.