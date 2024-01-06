Жены мобилизованных провели одиночные пикеты в Москве

Активистки, выступающие за возвращение мобилизованных россиян с войны РФ против Украины, провели в Москве серию одиночных пикетов. Акции состоялись у администрации президента и министерства обороны в Москве, говорится в Telegram-канале движения «Путь домой» в субботу, 6 января.

Никого из участниц не задержали. По словам активистки, стоявшей у администрации главы государства, сотрудник Федеральной службы охраны вызвал полицию, однако та, прибыв на место, подтвердила, что одиночные пикеты являются законной формой протеста.

В то же время Sota отмечает, что около 15 жен мобилизованных россиян возложили цветы к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» у Кремля. По данным Sota, в Санкт-Петербурге пять родственниц мобилизованных возложили цветы к Вечному огню, требуя возвращения близких с фронта.

Акции с призывами вернуть мобилизованных домой

Жены мобилизованных россиян в течение последних месяцев все активнее требуют вернуть домой мужчин, пробывших на фронте больше года. Они проводят флешмобы, выходят на митинги и отправляют властям официальные письма, требуя ограничить одним годом предельный срок нахождения мобилизованных на войне, комиссовать всех раненых, а также расширить список болезней, из-за которых нельзя призывать в армию.

Руководство многих регионов отказывает родственникам в проведении митингов, ссылаясь на угрозу распространения COVID-19. В Кремле требования фактически не комментировали.

В конце 2023 года министерство обороны РФ отказало депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борису Вишневскому в просьбе ограничить срок службы мобилизованных россиян до одного года. Этот срок закончится, как только президент страны Владимир Путин подпишет указ о завершении мобилизации, пояснили в ведомстве. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 ноября 2022 года, что для завершения мобилизации указа Путина не требуется.