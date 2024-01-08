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Не очень-то и хотелось: кто из россиян сможет поехать на Олимпийские Игры?

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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Логотип Олимпийских игр 2024 на Эйфелевой башне.
Логотип Олимпийских игр 2024 на Эйфелевой башне. Фото: Charles Platiau

С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут Летние олимпийские игры. Ожидается, что в них примут участие 206 олимпийских комитетов, тысячи спортсменов. Будет разыграно 329 комплектов наград в 32 спортивных дисциплинах. На праздник, после многочисленных споров, получила допуск и Россия.

Ни для кого не секрет, что Международный олимпийский комитет (МОК) всеми силами старается смягчить для спортсменов из России и Беларуси практически всемирный бойкот: с началом войны в Украине большинство спортсменов из стран-агрессоров было отстранено от международных соревнований.

И да и нет

Однако в марте прошлого года МОК совершенно неожиданно для многих выступил с рекомендацией допустить спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Правда, воспользоваться этой рекомендацией получилось не у всех – наряду с рекомендацией были выдвинуты и условия, соблюсти которые оказывалось невозможно: россияне и белорусы могут выступать на соревнованиях лишь индивидуально, в нейтральном статусе, без национального флага, гимна и без формы, выполненной в национальных цветах.

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