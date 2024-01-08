Не очень-то и хотелось: кто из россиян сможет поехать на Олимпийские Игры?

С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут Летние олимпийские игры. Ожидается, что в них примут участие 206 олимпийских комитетов, тысячи спортсменов. Будет разыграно 329 комплектов наград в 32 спортивных дисциплинах. На праздник, после многочисленных споров, получила допуск и Россия.
Ни для кого не секрет, что Международный олимпийский комитет (МОК) всеми силами старается смягчить для спортсменов из России и Беларуси практически всемирный бойкот: с началом войны в Украине большинство спортсменов из стран-агрессоров было отстранено от международных соревнований.
И да и нет