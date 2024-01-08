Не очень-то и хотелось: кто из россиян сможет поехать на Олимпийские Игры?

Ни для кого не секрет, что Международный олимпийский комитет (МОК) всеми силами старается смягчить для спортсменов из России и Беларуси практически всемирный бойкот: с началом войны в Украине большинство спортсменов из стран-агрессоров было отстранено от международных соревнований.

Однако в марте прошлого года МОК совершенно неожиданно для многих выступил с рекомендацией допустить спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Правда, воспользоваться этой рекомендацией получилось не у всех – наряду с рекомендацией были выдвинуты и условия, соблюсти которые оказывалось невозможно: россияне и белорусы могут выступать на соревнованиях лишь индивидуально, в нейтральном статусе, без национального флага, гимна и без формы, выполненной в национальных цветах.