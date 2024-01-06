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Автомобиль потерял управление и врезался во встречную машину

Айме Йыги
, журналист
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ДТП в Тарту.
ДТП в Тарту. Фото: ekraanikuva

Сегодня после обеда в Тарту автомобиль Opel потерял управление на перекрестке, совершил разворот и столкнулся со встречным автомобилем Toyota. Водители были доставлены в больницу.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Каарела Калласа, обе машины получили серьезные повреждения и их пришлось буксировать. Водители - мужчина и женщина - не получили видимых травм. Однако на всякий случай им потребовался медицинский осмотр.

Транспортный департамент предупреждает, что холодная погода не позволяет реагентам работать эффективно и дороги очень скользкие. Водителям рекомендуется не торопиться и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.

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