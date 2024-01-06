Автомобиль потерял управление и врезался во встречную машину

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Каарела Калласа, обе машины получили серьезные повреждения и их пришлось буксировать. Водители - мужчина и женщина - не получили видимых травм. Однако на всякий случай им потребовался медицинский осмотр.