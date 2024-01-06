Автомобиль потерял управление и врезался во встречную машину

Сегодня после обеда в Тарту автомобиль Opel потерял управление на перекрестке, совершил разворот и столкнулся со встречным автомобилем Toyota. Водители были доставлены в больницу.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Каарела Калласа, обе машины получили серьезные повреждения и их пришлось буксировать. Водители - мужчина и женщина - не получили видимых травм. Однако на всякий случай им потребовался медицинский осмотр.
Транспортный департамент предупреждает, что холодная погода не позволяет реагентам работать эффективно и дороги очень скользкие. Водителям рекомендуется не торопиться и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.