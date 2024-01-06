Окружной суд втрое поднял компенсацию уволенному за отказ вакцинироваться полицейскому из Нарвы

Тартуский административный суд в конце 2022 года частично удовлетворил жалобу Александра Урба, признав незаконными как само требование обязательной вакцинации, так и решение об увольнении в связи с отказом полицейского делать прививку от Covid-19. Суд первой инстанции также обязал Департамент полиции и погранохраны выплатить Урбу компенсацию в размере шести должностных окладов.

Департамент полиции и погранохраны просил отменить решение административного суда и оставить жалобу Урба без удовлетворения в полном объеме, а также возложить на него процессуальные расходы.

Тартуский окружной суд оставил без удовлетворения апелляцию Департамента полиции и погранохраны и частично удовлетворил жалобу Александра Урба, назначив ему компенсацию за противоправное освобождение от службы в виде 18 должностных окладов и возложив на департамент процессуальные расходы по апелляции.