ГАЛЕРЕЯ ⟩ Захват диверсантов: командование спецопераций провело кризисные учения

«В качестве временных рамок была выбрана условная кризисная ситуация, когда чрезвычайное положение еще не введено, но есть признаки того, что противник начал подготовку к действиям против эстонского государства», - пояснил руководивший учениями офицер.

«Учения можно считать успешными, так как основная цель - отработка взаимодействия с различными подразделениями - была достигнута, и были определены точки обучения. Взаимопонимание и сотрудничество между Силами обороны, Министерством внутренних дел и союзниками имеет решающее значение для обеспечения быстрого реагирования на различные кризисные ситуации».

Мероприятия в рамках учений проходили в разных местах Сааремаа - от столицы острова Курессааре до порта Куйвасту. В качестве мест проведения учений использовались частные дома, офисные здания и различные гавани, и для участников было важно, что подразделения смогли потренироваться в максимально реалистичной обстановке.

Командование специальных операций выразило благодарность Сааремааской дружине Кайтселийта, волостной управе Сааремаа, отделению полиции в Курессааре и, конечно же, всех местным жителям за понимание и поддержку.

Командование специальных операций - это подразделение, непосредственно подчиненное командующему Силами обороны, которое организует ведение нетрадиционной войны, проводит специальные операции и обеспечивает профильную подготовку как в Силах обороны, так и в Кайтселийте.

Специальные операции имеют стратегическое значение для самостоятельной обороны Эстонии. Это часть деятельности Сил обороны, осуществляемая сформированным, оснащенным и обученным для этой цели подразделением, в поддержку других подразделений или в одиночку, используя отличные от других подразделений тактику и методы.