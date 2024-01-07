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Фермеры остановили блокаду КПП на границе Польши с Украиной

Война в Украине, 683-й день
rus.postimees.ee
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Польские фермеры во время протеста против наплыва дешевой сельхозпродукции из Украины на польский рынок, апрель 2023 года.
Польские фермеры во время протеста против наплыва дешевой сельхозпродукции из Украины на польский рынок, апрель 2023 года. Фото: Marcin Bielecki/PAP/picture alliance

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 683-го дня войны, - 7 января.

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