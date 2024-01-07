Жители Эстонии стали намного чаще пользоваться интернетом. Почему?

В то время как ряд неблагоприятных обстоятельств сдерживает экономический рост Эстонии, в сетях связи происходит бурный рост без признаков замедления в будущем, говорит Андре Виссе, руководитель по технологиям Telia.

«Сейчас мы наблюдаем очень быстрое развитие цифрового мира. С одной стороны, этому способствовал рост видеоконтента и различных потоковых сервисов, с другой стороны, например, популярность видеоконференций и удаленной работы, которые полностью изменили способ нашей работы из-за пандемии коронавируса», – отметил Виссе.

Все это также отражается на объемах данных, обслуживаемых местной мобильной сетью и стационарной сетью интернета.

Например, с 2018 по 2023 год объемы данных в мобильной сети Telia выросли в три раза, а в сети кабельного стационарного интернета - более чем вдвое. Только в 2023 году интернет-трафик в сетях Telia увеличился примерно на 20 процентов.

В ближайшие годы за рост отвечает 5G

По словам руководителя по технологиям Telia, в ближайшие годы именно технология 5G будет стремительно расти по всему миру.

«В своем недавнем отчете о мобильных технологиях компания Ericsson прогнозирует, что в период с 2023 по 2029 год количество подключений к 5G во всем мире увеличится на 330%, то есть от 1,6 миллиарда до 5,3 миллиарда. Тот же отчет оценил, что если в конце 2023 года в зоне покрытия 5G проживает 45 процентов населения мира, то к концу 2029 года эта доля вырастет до 85 процентов. Именно по этой причине в течение последних трех лет мы очень активно инвестировали в развитие сети 5G в Эстонии, и это останется нашей целью и в ближайшие годы», - пояснил Виссе.