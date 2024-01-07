Поземка, ограниченная видимость: департамент призывает водителей быть осторожными

Ранним утром на главных шоссе возможна поземка, тротуары в основном сухие. На полосах разгона и торможения, а также между полосами движения может лежать снег.
На второстепенных дорогах и перекрестках снежно и скользко. В некоторых местах туман, видимость ограничена на шоссе Таллинн-Тарту в районе Арувалла и Козе-Ристи, а также в некоторых местах Тартумаа и Вильяндимаа, температура воздуха в пределах от -9 до -28 градусов.
Согласно прогнозу погоды, значительных осадков сегодня не будет, но температура останется низкой, в пределах от -15 до -24 градусов и от -9 до -15 градусов на островах и побережье.
Холодная погода препятствует эффективной работе противоскользящих устройств, поэтому водителям рекомендуется не торопиться и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.