Поземка, ограниченная видимость: департамент призывает водителей быть осторожными

На второстепенных дорогах и перекрестках снежно и скользко. В некоторых местах туман, видимость ограничена на шоссе Таллинн-Тарту в районе Арувалла и Козе-Ристи, а также в некоторых местах Тартумаа и Вильяндимаа, температура воздуха в пределах от -9 до -28 градусов.