Какое устройство заменит смартфон и компьютер? Рассказывают техногиганты

Идея умного устройства, которое можно было бы использовать в качестве очков, возникла десять лет назад, но до сих пор все попытки создать такие устройства не увенчались успехом. Проблемы связаны с качеством стекла, из-за которого портится зрение, а также с неготовностью продукта к выходу на рынок в целом.

Умные очки последнего поколения, оснащенные искусственным интеллектом и инструментами наподобие ChatGPT, могут заинтересовать пользователей больше, чем Google Glass. В конкуренцию в этом сегменте вступили Apple, Samsung и другие технологические гиганты.

В 2021 году известный бренд очков совместно с Meta выпустил совместную серию очков со встроенными камерами и небольшими динамиками. Версия, выпущенная в сентябре 2023 года, может похвастаться более продвинутыми возможностями искусственного интеллекта.

Как стало известно Financial Times, разработчик ChatGPT Сэм Альтман обсудил создание нового устройства с бывшим дизайнером Apple Джонатаном Айвом. Компания Samsung недавно зарегистрировала новые торговые марки - Samsung Glasses и Galaxy Glasses, что дает повод предположить, что компания работает над умными очками, способными составить конкуренцию продукту Meta.

Напомним, в 2023 году бывшие сотрудники Apple придумали «смартфон будущего» - Ai Pin. Это компактное устройство, похожее на пейджер, которое можно прикрепить к одежде, а информация воспроизводится через динамик или транслируется на запястье через проектор.

Сама компания Apple прошлым летом представила очки смешанной реальности, которые должны выйти в свет совсем скоро. По мнению компании, Vision Pro станет устройством, которое со временем сможет заменить и смартфон, и компьютер.