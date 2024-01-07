Рийна Солман призвала социал-демократов помочь отстранить центристов от власти в Таллинне

«С одной стороны, логично, что команда Танеля Кийка присоединилась к соцдемам, поскольку это же его бывшая родная партия. С другой стороны, они вдруг пошли укреплять пирамиду власти Партии реформ, которую сами же и критиковали в Рийгикогу. Решение выйти из Центристской партии, где заигрывающую с пророссийской повесткой Яну Тоом никто не призвал из однопартийцев к порядку, понятно. Вместе с тем, честные по сути люди сейчас перешли на сторону Каи Каллас, чтобы поддержать повышение налогов и ложь», - отметила в переданном BNS комментарии Рийна Солман.

По словам Солман, как стабильность эстонского государства и предпринимательства, так и чувство уверенности семей последовательно подрывались Партией реформ в прошлом году, и с новой силой этот процесс продолжится и в новом году. «Плыть в одной лодке с такой командой для них не совсем нормально», - сказала Солман о политиках, покинувших Центристскую партию.