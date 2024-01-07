Рийна Солман призвала социал-демократов помочь отстранить центристов от власти в Таллинне

Руководитель таллиннского отделения партии «Отечество» Рийна Солман выразила удивление тем, что вышедшие из Центристской партии политики решили присоединиться к Социал-демократической партии, коалицию с участием которой до сего времени они резко критиковали.
«С одной стороны, логично, что команда Танеля Кийка присоединилась к соцдемам, поскольку это же его бывшая родная партия. С другой стороны, они вдруг пошли укреплять пирамиду власти Партии реформ, которую сами же и критиковали в Рийгикогу. Решение выйти из Центристской партии, где заигрывающую с пророссийской повесткой Яну Тоом никто не призвал из однопартийцев к порядку, понятно. Вместе с тем, честные по сути люди сейчас перешли на сторону Каи Каллас, чтобы поддержать повышение налогов и ложь», - отметила в переданном BNS комментарии Рийна Солман.
По словам Солман, как стабильность эстонского государства и предпринимательства, так и чувство уверенности семей последовательно подрывались Партией реформ в прошлом году, и с новой силой этот процесс продолжится и в новом году. «Плыть в одной лодке с такой командой для них не совсем нормально», - сказала Солман о политиках, покинувших Центристскую партию.
По словам Солман, из возглавляемой Михаилом Кылвартом Центристской партии бегут эстонцы, и складывается впечатление, что мэр Таллинна и не пытается их удержать. «Рождается первая в Эстонии русская партия. Кылварт даже рискует обрушить пирамиду единовластия в Таллине, которую уже много лет безуспешно пытались разрушить оппозиционные партии. Совсем недавно этому помешали именно социал-демократы, вступившие в коалицию с Кылвартом. А до них - Партия зеленых под руководством Зюлейхи Измайловой», - напомнила Солман.
По ее мнению, по справедливости уже давно надо было заменить доминирование Центристской партии в Таллинне на широкую коалицию, как это происходит в большинстве местных самоуправлений. «Столица Эстонии должна быть возвращена эстонцам. "Отечество" к этому готово», - сказала Солман, добавив, что в выигрыше окажутся безопасность и сбалансированное развитие Эстонии.
«Партия "Отечество" призывает Евгения Осиновского подумать, правильно ли он поступает, предотвращая распад властной пирамиды Центристской партии, о чем мы услышали от него в пятницу. Словно плана по избавлению от монополии Центристской партии в Таллинне, о котором накануне сказал соцдем Раймонд Кальюлайд, более и не существует. Если Осиновский сейчас этого не захочет, соцдемы продолжат укреплять пирамиду власти Каи Каллас на Тоомпеа вкупе с правлением Кылварта в Таллинне», - отметила Солман.
По ее словам, в этом случае и дальше будет откладываться переход к образованию на эстонском языке, будут игнорироваться требования Закона о языке. «Противостояние лишению неграждан права голоса на местных и президентских выборах в целях обеспечения нашей безопасности, похоже, набирает обороты. В конце концов, непонятно, какая роль, кроме поддерживания власти Каи Каллас и Михаила Кылварта, достанется социал-демократам», - добавила Солман.