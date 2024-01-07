Вчера в датской прессе появилась информация, согласно которой Дания откладывает поставку Украине истребителей F-16 как минимум на полгода, поскольку подготовка пилотов и организация логистики затягиваются. Как и другие подобные истории, эта информация основана на анонимном источнике из местного Министерства обороны.

Источники не заслуживают доверия

По словам представителя ВВС Украины, никакой официальной информации на эту тему из Дании они пока не получали, и есть надежда, что истребители все же прибудут в Украину весной. Трудно оценить со стороны, в какой фазе на самом деле находится этот процесс. Апрель или май 2024 года, безусловно, будет оптимистичным сроком для поступления на вооружение украинцев самолетов F-16, и в этом случае все должно пройти гладко и без серьезных проблем.

За последние два месяца в западной прессе появилась серия материалов, основанных на анонимных источниках, в которых говорится о серьезных проблемах в снабжении украинской армии, а также об отличных результатах российской военной промышленности. Совсем недавно, на прошлой неделе, появилась статья, в которой, по сути, говорилось, что у украинской ПВО скоро закончатся боеприпасы к системам Patriot.