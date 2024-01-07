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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Анонимные источники западной прессы все чаще обслуживают российские интересы

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Украинцы разрушили железнодорожный мост между Мариуполем и Россией
  • Пострадало множество российской инженерной техники и бензовозов
  • Позиции Украины на восточном берегу Днепра остаются прочными

За последние два месяца в западной прессе появилась серия материалов, основанных на анонимных источниках, в которых говорится о серьезных проблемах в снабжении украинской армии и об отличных результатах российской военной промышленности, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера в датской прессе появилась информация, согласно которой Дания откладывает поставку Украине истребителей F-16 как минимум на полгода, поскольку подготовка пилотов и организация логистики затягиваются. Как и другие подобные истории, эта информация основана на анонимном источнике из местного Министерства обороны.

Источники не заслуживают доверия

По словам представителя ВВС Украины, никакой официальной информации на эту тему из Дании они пока не получали, и есть надежда, что истребители все же прибудут в Украину весной. Трудно оценить со стороны, в какой фазе на самом деле находится этот процесс. Апрель или май 2024 года, безусловно, будет оптимистичным сроком для поступления на вооружение украинцев самолетов F-16, и в этом случае все должно пройти гладко и без серьезных проблем.

За последние два месяца в западной прессе появилась серия материалов, основанных на анонимных источниках, в которых говорится о серьезных проблемах в снабжении украинской армии, а также об отличных результатах российской военной промышленности. Совсем недавно, на прошлой неделе, появилась статья, в которой, по сути, говорилось, что у украинской ПВО скоро закончатся боеприпасы к системам Patriot.

В данной статье не предпринималась попытка объяснить тот факт, что в конце декабря Украина приобрела третью систему Patriot, чего уж точно не произошло бы, если бы не было боеприпасов для эксплуатации этих систем. Журналисты должны знать свои источники и уметь оценивать их надежность.

Конечно, военная поддержка Украины к настоящему времени могла бы быть гораздо более стабильной и эффективной. Но общим подтекстом всех подобных анонимных источников, похоже, является желание повлиять на западных политиков, принимающих решения, чтобы они отказались от поддержки Украины, потому что, мол, Россию невозможно победить на поле боя. Конкретные события на фронтах за последние два года показывают, что это не так.

Последние атаки

Вчера Россия атаковала небольшой город Покровск, расположенный немного западнее Донецка, с помощью ракетных комплексов С-300. Погибли по меньшей мере 11 человек, пятеро из которых были детьми. Таковы практически ежедневные атаки российских войск в последние месяцы. При атаке комплексами С-300 они пытаются компенсировать недостаток сил ВВС, но поразить этими ракетами важные цели не могут. Даже сейчас трудно предположить, действительно ли они пытались поразить конкретный объект или просто вели беспорядочный огонь по одному из прифронтовых городов Донбасса.

Сегодня ночью российская армия атаковала Украину 28 иранскими беспилотниками, при этом украинской ПВО удалось уничтожить 21. В основном атакам подверглись южные регионы Украины и прифронтовые районы на востоке. До сих пор нет информации об ущербе, нанесенном семью дронами. Сообщается об одном попадании в жилой дом в Днепре и в туристический объект вблизи Николаева.

Число атак российской армии вчера было несколько ниже, но в целом осталось на уровне прошлой недели.

На направлении Сватово и Северодонецка активность российских войск еще в больше степени снизилась, а отдельные атаки были осуществлены только в районе Купянска. Скорее всего, пауза связана с неудачными атаками, закончившимися большими потерями, и после пополнения резервов начнутся новые атаки.

Также и возле Бахмута активность российской армии низкая, а отдельные попытки наступления не принесли никакого изменения ситуации.

Активность российских сил вокруг Донецка немного ниже, чем в предыдущие дни, но обстрелы в районах Авдеевки и Марьинки происходят регулярно, без каких-либо перерывов. Принципиальных изменений в ситуации нет.

На Южном фронте россияне организовали несколько безуспешных атак в районе Токмака. Российская армия очень активно атаковала украинские позиции на восточном берегу Днепра, но результатов не добилась. По данным украинской армии, вчера они разрушили один из железнодорожных мостов под Мариуполем, который пыталась построить российская армия, чтобы наладить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем и Россией. Также пострадало множество инженерной техники и бензовозов. Прошлой весной в СМИ прошла крупная кампания по поводу строительства новой железной дороги.

Война между ХАМАС и Израилем

Вчера «Хезболла» объявила, что она атаковала Израиль 40 ракетами, чтобы отомстить за убийство одного из лидеров ХАМАС в Бейруте. Он был убит в результате атаки беспилотника, но Израиль прямо не признал свою причастность к атаке. Согласно сообщениям из Израиля, у этой атаки «Хезболлы» не было очень серьезных последствий. Израиль также предпринял несколько контратак на юге Ливана. Наверное, этим данный эпизод был исчерпан

Операции по зачистке и разрушению туннелей ХАМАС продолжаются на севере Газы. Израильские силы больше не встречают там серьезного военного сопротивления. На юге израильская армия в сотрудничестве со спецслужбами сосредоточивает свои усилия в первую очередь на ликвидации командиров ХАМАС и других лидеров террористов. Наступление также продолжается на юге и в центре сектора Газа, и военное сопротивление ХАМАС там еще не сломлено полностью.

Операции по зачистке, проводимые израильской армией и полицией, продолжаются ежедневно и на Западном берегу.

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