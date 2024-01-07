ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Анонимные источники западной прессы все чаще обслуживают российские интересы

На направлении Сватово и Северодонецка активность российских войск еще в больше степени снизилась, а отдельные атаки были осуществлены только в районе Купянска. Скорее всего, пауза связана с неудачными атаками, закончившимися большими потерями, и после пополнения резервов начнутся новые атаки.
Также и возле Бахмута активность российской армии низкая, а отдельные попытки наступления не принесли никакого изменения ситуации.
Активность российских сил вокруг Донецка немного ниже, чем в предыдущие дни, но обстрелы в районах Авдеевки и Марьинки происходят регулярно, без каких-либо перерывов. Принципиальных изменений в ситуации нет.
На Южном фронте россияне организовали несколько безуспешных атак в районе Токмака. Российская армия очень активно атаковала украинские позиции на восточном берегу Днепра, но результатов не добилась. По данным украинской армии, вчера они разрушили один из железнодорожных мостов под Мариуполем, который пыталась построить российская армия, чтобы наладить прямое железнодорожное сообщение между Мариуполем и Россией. Также пострадало множество инженерной техники и бензовозов. Прошлой весной в СМИ прошла крупная кампания по поводу строительства новой железной дороги.
Война между ХАМАС и Израилем
Вчера «Хезболла» объявила, что она атаковала Израиль 40 ракетами, чтобы отомстить за убийство одного из лидеров ХАМАС в Бейруте. Он был убит в результате атаки беспилотника, но Израиль прямо не признал свою причастность к атаке. Согласно сообщениям из Израиля, у этой атаки «Хезболлы» не было очень серьезных последствий. Израиль также предпринял несколько контратак на юге Ливана. Наверное, этим данный эпизод был исчерпан
Операции по зачистке и разрушению туннелей ХАМАС продолжаются на севере Газы. Израильские силы больше не встречают там серьезного военного сопротивления. На юге израильская армия в сотрудничестве со спецслужбами сосредоточивает свои усилия в первую очередь на ликвидации командиров ХАМАС и других лидеров террористов. Наступление также продолжается на юге и в центре сектора Газа, и военное сопротивление ХАМАС там еще не сломлено полностью.
Операции по зачистке, проводимые израильской армией и полицией, продолжаются ежедневно и на Западном берегу.