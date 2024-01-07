В субботу в нескольких ДТП в Эстонии пострадали шесть человек

Первая авария произошла в 5 часов утра на 2-м километре дороги Касаритса-Кубья в волости Выру, где 20-летний молодой человек на своем автомобиле Audi A3 на вираже не удержал автомобиль на дороге и врезался в снежный вал, а затем в дерево. «Скорая помощь» доставила в больницу пострадавших в ДТП пасссажирок - 20-летнюю женщину и двух 17-летних девушек.

Второе ДТП было зафксировано в 10.49 в Кийза в Харьюском уезде, на перекрестке Вильяндиского шоссе и дороги Касеметса. 62-летняя женщина на автомобиле Seat Leon на скользкой дороге выехала на встречную полосу, автомобиль занесло и он столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Volvo FM-340, которым управлял 43-летний мужчина. Водитель Seat получила травмы и была доставлена в больницу.

Третья авария произошла в 16.00 у дома по адресу Калда теэ, 5 в Тарту, где Opel Combo под управлением 21-летнего мужчины, выехав на перекресток, на скользкой дороге попал в занос и врезался в двигавшийся навстречу автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого была 39-летняя женщина. В результате аварии травмы получили оба водителя, их доставили в больницу.

Лыунаская префектура по-прежнему разыскивает угнанный ранее Porsche Cayenne S черного цвета 2014 года выпуска с регистрационным номером 624SXW.