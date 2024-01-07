Медики объясняют: как понять, что в вашем организме имеется дефицит железа

Из-за повышенной потребности в железе существует риск развития железодефицитной анемии во время беременности и грудного вскармливания, а также у детей и молодых людей в период продолжающегося роста организма, сообщает Healthline.

1. Постоянная усталость

Если вы спите достаточно много, но при этом все время чувствуете сильную усталость, возможно, в ваших тканях наблюдается недостаток кислорода, что является одним из последствий дефицита железа.

2. Кожа бледнее обычного

Бледная кожа - еще один признак дефицита железа. Именно железо придает гемоглобину красный цвет, который, в свою очередь, передается коже. Если интенсивность красного цвета крови снижается из-за железодефицитной анемии, кожа также становится бледнее.

3. Прохладные конечности

Постоянно холодные руки и ноги могут быть признаком дефицита железа. Если вашему организму не хватает железа, количество и размер эритроцитов в крови уменьшаются. В этом случае кровь направляется к жизненно важным органам, таким как сердце, почки и печень.

4. Частота пульса необычно высока

Когда ваше тело чувствует, что в крови мало кислорода, ваш пульс учащается, потому что сердце выполняет дополнительную работу, необходимую для того, чтобы быстрее перекачивать большее количество крови, богатой кислородом.

Если вы подозреваете у себя дефицит железа, обратитесь к врачу.

Какие продукты богаты железом? Суточная рекомендация по железу составляет 10-15 мг. 10 мг железа содержится, например, в приведенных порциях следующих продуктов: 50 г тушеной печени, 55 г пшеничных отрубей, 90 г чечевицы, 125 г кровяной колбасы, 400 г тушеной говядины. Источник: toitumine.ee