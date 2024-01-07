Медики объясняют: как понять, что в вашем организме имеется дефицит железа

Железодефицитная анемия может возникнуть из-за недостатка железа в рационе, плохого всасывания железа из кишечника или дефицита железа, вызванного кровопотерей.
Из-за повышенной потребности в железе существует риск развития железодефицитной анемии во время беременности и грудного вскармливания, а также у детей и молодых людей в период продолжающегося роста организма, сообщает Healthline.
1. Постоянная усталость
Если вы спите достаточно много, но при этом все время чувствуете сильную усталость, возможно, в ваших тканях наблюдается недостаток кислорода, что является одним из последствий дефицита железа.
2. Кожа бледнее обычного
Бледная кожа - еще один признак дефицита железа. Именно железо придает гемоглобину красный цвет, который, в свою очередь, передается коже. Если интенсивность красного цвета крови снижается из-за железодефицитной анемии, кожа также становится бледнее.
3. Прохладные конечности
Постоянно холодные руки и ноги могут быть признаком дефицита железа. Если вашему организму не хватает железа, количество и размер эритроцитов в крови уменьшаются. В этом случае кровь направляется к жизненно важным органам, таким как сердце, почки и печень.
4. Частота пульса необычно высока
Когда ваше тело чувствует, что в крови мало кислорода, ваш пульс учащается, потому что сердце выполняет дополнительную работу, необходимую для того, чтобы быстрее перекачивать большее количество крови, богатой кислородом.
Если вы подозреваете у себя дефицит железа, обратитесь к врачу.
Какие продукты богаты железом?
Суточная рекомендация по железу составляет 10-15 мг. 10 мг железа содержится, например, в приведенных порциях следующих продуктов:
50 г тушеной печени,
55 г пшеничных отрубей,
90 г чечевицы,
125 г кровяной колбасы,
400 г тушеной говядины.
Источник: toitumine.ee