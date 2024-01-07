Лица, связанные с премьер-министром Венгрии, помогали близким к его мировоззрению политическим партиям в Центральной Европе организовывать избирательные кампании, сообщило издание Slovak Spectator.
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Журналистское расследование: советники Орбана помогали в Словакии избирательной кампании пророссийской партии
Согласно журналистскому расследованию VSquare, в оргкоманды предвыборных кампаний левой популистской партии Smer и левоцентристской партии «Глас» входили люди, тесно связанные с Виктором Орбаном.