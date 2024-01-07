Журналистское расследование: советники Орбана помогали в Словакии избирательной кампании пророссийской партии

Это подтверждает подозрения, что венгерский премьер, заигрывая с Кремлем, отправляет своих людей в другие европейские страны, чтобы они выступали там в качестве агентов влияния. Деятельность приспешников Орбана была напрямую связана с периодом предвыборной кампании перед парламентскими выборами, которые состоялись в Словакии 30 сентября прошлого года, сообщает Slovak Spectator.