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Журналистское расследование: советники Орбана помогали в Словакии избирательной кампании пророссийской партии

Postimees
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Виктор Орбан и Владимир Путин.
Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото: GRIGORY SYSOYEV

Лица, связанные с премьер-министром Венгрии, помогали близким к его мировоззрению политическим партиям в Центральной Европе организовывать избирательные кампании, сообщило издание Slovak Spectator.

Согласно журналистскому расследованию VSquare, в оргкоманды предвыборных кампаний левой популистской партии Smer и левоцентристской партии «Глас» входили люди, тесно связанные с Виктором Орбаном.

Это подтверждает подозрения, что венгерский премьер, заигрывая с Кремлем, отправляет своих людей в другие европейские страны, чтобы они выступали там в качестве агентов влияния. Деятельность приспешников Орбана была напрямую связана с периодом предвыборной кампании перед парламентскими выборами, которые состоялись в Словакии 30 сентября прошлого года, сообщает Slovak Spectator.

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